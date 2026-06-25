В Крыму временно ограничили электроснабжение
По всему Крыму временно ограничили электроснабжение, сообщает энергетическая организация «Крымэнерго». Решение принято по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).
Меру называют вынужденной. «Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме»,— пояснили в компании в Telegram.
Поскольку решение принял системный оператор, точных почасовых графиков по районам электросетей пока нет. Отключать подачу электроэнергии будут «точечно и по необходимости», отмечается в публикации.
За ночь и первую половину дня 24 июня над Севастополем сбили свыше 70 БПЛА. Под удар попала энергетическая инфраструктура города, после чего там наступил тотальный блэкаут.
Подробнее — в материале «Ъ» «Севастополю выключили свет».