Курортное настроение

На берегу моря в Сочи строится элитный комплекс Alean Emerald Mandarin Garden. Просторные резиденции тут будут объединены с сервисом пятизвездного отеля, продуманным wellness-пространством и ресторанной инфраструктурой от ведущих холдингов. Объект предложит принципиально новую модель отдыха на Черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды комплекса Alean Emerald Mandarin Garden

Фото: Alean Collection Виды комплекса Alean Emerald Mandarin Garden

Фото: Alean Collection

Эксперты в области недвижимости в России отмечают, что сегодня важны не только расположение объекта и вид из окна, но также гастрономическая и wellness составляющие, продуманные пространства для детского досуга и, главное, возможность лично формировать программу отдыха с набором опций и занятий на свой вкус. Следуя запросу рынка, гостиничный оператор Alean Collection запускает новое премиальное направление Alean Emerald. Первый проект бренда — комплекс Alean Emerald Mandarin Garden (349 резиденций и 448 пятизвездных номеров). В восьмиэтажном здании предусмотрены резиденции площадью от 55 до 435 кв. м с трехметровыми потолками и панорамными лоджиями — комнаты залиты солнцем. Из них будут открываться прекрасные виды на море; предусмотрен доступ к собственному пляжу «Мандарин», отмеченному «синим флагом». Пляжная инфраструктура станет частью повседневного маршрута. При этом комплекс не будет изолирован от городской жизни: рядом находится Mandarin Mall, на территории которого расположились более 50 ресторанов и баров, а также протяженная набережная.

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Дизайн-проект разработало российское бюро Игоря Беляева finoarte. В архитектурной концепции особое внимание уделено плавным линиям и связи интерьера с ландшафтом. Общественные зоны, рестораны, спа, детский клуб и номерной фонд задуманы как части единой среды. Обилие живой зелени — не декорация, а способ визуально соединить интерьер с внешним пространством. Золотистые акценты, обтекаемые формы предметов мебели и арт-объекты сформируют образ современного жилья, где море присутствует не только за окном, но и в дизайне.

Еще одна отличительная особенность Alean Emerald Mandarin Garden — продуманная гастрономическая концепция. В реализации проекта участвует ресторанный альянс Family Garden и Novikov Group: шведская линия впервые на российском гостиничном рынке будет реализована при участии рестораторов, чьи заведения в разные годы были отмечены мировыми гастрономическими гидами. Предусмотрены ресторан a la carte, лобби-бар и пул-бар, что удобно, когда необходимо спланировать день от завтрака до деловых встреч, аперитива и ужина.

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В гостиничном комплексе запланированы акватермальная зона с сауной и хаммамом, спа и центр косметологии, фитнес-зал с профессиональным оборудованием, детский развлекательный центр и четыре бассейна: крытый круглогодичный и сезонные открытые. Сочи давно перестал быть местом исключительно летнего отдыха, поэтому наличие крытого бассейна — важная часть инфраструктуры комплекса.

Александр Пигарев