Хранители времени

Уважение к архитектурному наследию, чуткое внимание к историческим деталям и авторские, инновационные решения — те принципы, которыми руководствуются в студии Галли-Кавалькабо. В ее портфолио помимо современных бутик-отелей, офисов и жилых апартаментов немало проектов реновации исторических вилл и палаццо. Офис студии на озере Комо — пример такой реконструкции. С 1930-х по 1980-е годы здесь находились винокурня и погреб, затем промышленный склад. Новые владельцы полностью переделали здание, адаптировав его под свои нужды. Посещение студии стало частью последней сессии программы Lake Como Design Festival.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi

Бюро возглавляют Максимилиано Галли, Эстер Елена Галли и Джованни Леонардо Кавалькабо. Максимилиано — инженер-строитель с дипломом Миланского политеха. Его конек — реставрация и реконструкция исторических зданий. Эстер Елена Галли и Джованни Леонардо Кавалькабо получили степень магистров архитектуры в Академии архитектуры Мендризио в Швейцарии и работали в ведущих бюро Швейцарии, Испании и Австралии.

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Фото: Giulio Ghirardi Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi

Всем троим нравится иметь дело с архитектурным наследием. «Каждый наш проект рождается из собрания образов, воспоминаний, которые в процессе творчества превращаются в осязаемые элементы»,— говорит Максимилиано. Сооружение на Via Milano, где расположилась студия, претерпело ряд трансформаций. Первоначальный кирпичный объем конца XIX века был поглощен железобетонной надстройкой 1930-х годов. Эта конструкция из армированного бетона — характерный образец промышленной архитектуры своего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi

Работы начались в 2021 году. Важно было сохранить исторические слои, сделав пространство более современным. Старые потолочные балки решили отреставрировать. Чтобы восполнить недостаток естественного света, часть кровли демонтировали, здесь появился зеленый оазис. Были вновь открыты заложенные оконные проемы. К офису примыкает внутренний двор площадью 70 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi

Получившаяся планировка разительно отличается от традиционного офисного пространства. Через небольшой приватный дворик посетитель попадает в open space площадью 200 кв. м. Все кабинеты, большой атриум и библиотека обращены к окнам, через которые помещения освещает солнце. Особое внимание уделено выбору материалов, где солирует бетон во всех проявлениях: грубый цемент — в пространстве бывшего склада, полированный — в главном офисе, венецианское терраццо в паре с мрамором Каррара и Бардильо — в кабинетах и переговорной комнате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi Обновленный офис дизайн-студии Studio Galli-Cavalcabo

Фото: Giulio Ghirardi

В подвале, где когда-то находились бочки, в которых выдерживали вино, устроено многофункциональное пространство, офисные помещения разного назначения. Часть кладки разобрали для создания дополнительных проходов. Фрагменты винных хранилищ были сохранены, здесь царит особая атмосфера. «Архитектура и дизайн — это всегда исследование, путешествие, рассказ. Эта связь с прошлым, его постоянное переосмысление формируют нашу архитектуру»,— говорят руководители студии.

Вера Монахова