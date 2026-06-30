Модульное разнообразие

Итальянский бренд Noorth, выпускающий минималистичную мебель для ванных комнат (премиальное подразделение фабрики Milldue SpA), совместно со студией Altherr Desile Park представил на Salone Internazionale del Bagno 2026 коллекцию модульной мебели Franq, главная идея которой стереть границы между ванной и жилыми комнатами. Авторы проекта подчеркивают: в современном доме ванная перестала быть местом сугубо утилитарным, спрятанным за закрытой дверью. Cегодня это полноценная часть общего жилого пространства, которая вполне может быть на виду и выступать единым ансамблем со спальней или гардеробной. Коллекция предлагает гибкие конфигурации мебели — от компактных подвесных тумб с выдвижным ящиком до расширенных композиций со встроенными системами хранения. Любая из них за счет эффектного дизайнерского решения будет прекрасно смотреться в открытой планировке.

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Линия посвящена легендарному французскому дизайнеру 1930-х годов Жан-Мишелю Франку, в чьих интерьерах простота форм сочеталась с исключительным качеством материалов. Франк отказался от излишеств и ценил сбалансированность. Эти принципы близки и Noorth. Новую коллекцию марки отличают тщательно просчитанные объемы и пропорции. «Мы стремились к тому, чтобы каждый элемент был не просто функциональным модулем, а за счет дизайна и фактур привносил в обстановку тепло и элегантность»,— говорят авторы проекта.

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Фасады шкафов и тумб могут быть выполнены из ореха каналетто и дуба Mezza Fiamma — это особый тип распила и рисунка дубового шпона. Топы из редкого сорта мрамора Venato Moro добавляют пространству монументальности. Раковины из запатентованного брендом композита отличаются шелковистой и приятной на ощупь поверхностью. Линейка матовых лаков разнообразна: есть и приглушенный терракотово-красный Rosso Bollo, и шалфейный Salvia, и нейтральный серо-бежевый Agata. Светодиодная подсветка по нижнему контуру тумб визуально приподнимает их над полом. Завершить ансамбль предлагается зеркальными шкафами, графичными смесителями Flute L03 из полированной стали, полотенцедержателями из обожженного дуба Toro. В такой комбинации выверенная геометрия и разнообразие фактур работают в унисон.

Татьяна Филиппова