Точное решение

На Красной Пресне в жилом комплексе Sky View открылся первый в России монобрендовый шоурум итальянской фабрики CEA Design, известной своим инновационным походом к проектированию ванных комнат и кухонь.

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Фото: CEA Design Шоурум итальянской фабрики CEA Design

Фото: CEA Design

Марке удалось полностью перевернуть представление о возможностях сантехники. CEA Design была основана в 1984 году инженером-гидравликом Наталино Маласорти и его супругой Робертой Бертакко. Первым их шагом стал выбор материала, с которым сегодня ассоциируется бренд. Большинство производителей традиционно работали с латунью, покрывая ее хромом, но CEA Design пошла по другому пути. Все предметы, от минималистичного излива до монументальных кухонных систем, производятся из высококлассной нержавеющей стали AISI 316L. Этот сплав гипоаллергенен, не содержит свинца и не выделяет в воду никаких примесей.

Другое важное решение — отказ от токсичного процесса гальванизации. CEA Design не отливает смесители в формах, каждая деталь вытачивается из цельного блока стального проката на сверхточных станках с ЧПУ. На выходе получается вещь с идеальными стыками, которая служит долго.

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Фото: CEA Design Шоурум итальянской фабрики CEA Design

Фото: CEA Design

Марка сотрудничает с известными дизайнерами, которые разрабатывают для нее изделия необычных форм. Например, коллекция Lutezia, которую французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт изначально проектировал для парижского отеля Lutetia,— это интерпретация классического вентиля начала прошлого века. Коллекция смесителей Ayla со скошенными гранями — работа дуэта Yabu Pushelberg. Серия Sixty с покрытием цвета кофе, дополняющая линейку объектов из травертина,— разработка бельгийского минималиста Гленна Сестига. А футуристичный стальной кухонный остров Atoll — плод сотрудничества бренда с бюро MAO Architects.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоурум итальянской фабрики CEA Design

Фото: CEA Design Шоурум итальянской фабрики CEA Design

Фото: CEA Design

Остров из полированной стали, показанный на профильных выставках в этом году (включая московскую ARTDOM и миланскую Fuorisalone), представлен в московском шоуруме. Кажется, что Atoll растворяется в пространстве, отражая свет,— полированная поверхность воспринимается как зеркальная. В массивную столешницу из природного камня бесшовно имплантированы сенсорные смесители питьевой системы, инженерия скрыта внутри систем хранения, выполненных из дерева.

Еще один хит Миланского салона, который уже привезли в Москву,— смесители Allure дизайна Наталино Маласорти. Поверхность округлой ручки волнистая. Когда на нее падает свет, чередование бликов и теней создает эффект бегущих по водной глади барашков или застывших капель воды.

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Фото: CEA Design Шоурум итальянской фабрики CEA Design

Фото: CEA Design

Представлена на новой площадке в Москве и система Eco-Drinking Tap Water, которой присуждена премия Archiproducts Design Awards. Подключенный к скрытому модулю фильтрации и охлаждения кран способен выдавать воду необходимой температуры — от ледяной газированной до горячей, для заваривания чая.

Татьяна Филиппова