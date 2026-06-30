Венецианский сюжет
Редкие ткани Tessitura Luigi Bevilacqua
Об этой итальянской достопримечательности знают немногие. Мануфактура Tessitura Luigi Bevilacqua находится в Венеции на Гран-Канале в исторической части района Санта-Кроче. В старинном здании с собственным причалом, аутентичными деревянными полами и открытыми потолочными балками работают несколько мастериц. На ручных ткацких станках XVIII века они создают уникальные ткани по чудом сохранившимся технологиям.
Здесь, и больше нигде в мире, ткут рельефный венецианский бархат сопрариццо, которым город прославился еще в эпоху Возрождения. Это одна из самых сложных в производстве тканей в мире. Она может быть изготовлена только на ручных станках из тончайших шелковых нитей при непосредственном участии мастера. Первый слой бархата сопрариццо остается гладким и матовым, он служит фоном. На втором, верхнем уровне выделяется узор, имеющий глубокий шелковый блеск. Чтобы получить его, мастерица ювелирно разрезает петельки прямо на станке с помощью специального лезвия. За день опытный мастер может соткать всего от 10 до 40 см ткани в зависимости от сложности узора и, как признаются сами работницы, от настроения. На изготовление отреза уходят месяцы работы. В прежние времена сопрариццо был символом богатства и власти, его носили дожи Венеции, римские папы и высшая знать. Сегодня эту ткань заказывают для коллекций высокой моды Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Marni, Lanvin. Бренд Roberta di Camerino шьет из нее сумки. Среди заказчиков бархата — Ватикан и королевские дома Европы. Помимо сопрариццо Luigi Bevilacqua производит и другие ткани: парчу, дамаст, брокат, лампас. Реставраторы использовали их, например, в Ватикане, Московском Кремле, королевском замке в Дрездене, Белом доме в Вашингтоне, в королевском дворце и ратуше в Стокгольме, в театрах «Ла Фениче» в Венеции и «Ла Скала» в Милане, не говоря уже о частных резиденциях по всему миру. Мануфактура выпускает ткани для обивки мебели и стен, для штор, а также готовые аксессуары — декоративные подушки.
Ткацкий станок XVIII
Фото: Tessitura Luigi Bevilacqua
Сокровище мануфактуры — 18 жаккардовых ткацких станков XVIII века сохранились благодаря энтузиазму ее основателя, Луиджи Бевильаква. В 1875 году он спас их, забрав из закрытой еще при Наполеоне венецианской Школы шелкового искусства, где они пылились и разрушались. После реставрации станков Бевильаква вместе со своим бизнес-партнером Джованни Баттистой Джакути возродил старинное производство, и оно существует по сей день. Сегодня мануфактурой руководят его потомки. Производство тканей организовано не только в историческом памятнике, но и, можно сказать, на исторических памятниках. Это хрупкие механизмы, только опытный слух мастера улавливает признаки неисправности. «Мы никогда не шумим и не включаем здесь музыку. Слушать станок крайне важно, малейшее отклонение от привычного звучания должно насторожить: что-то пошло не так»,— рассказывают ткачихи. До работы на мануфактуре все они, как правило, оканчивают институты текстильного искусства во Флоренции или в Венеции. Работать с уникальными станками будущие мастерицы учатся еще несколько лет непосредственно в стенах мануфактуры, прежде чем им начинают доверять самостоятельное выполнение заказов. Это ремесло передается от наставника к ученику, из поколения в поколение.
На мануфактуре Tessitura Luigi Bevilacqua можно понаблюдать за творчеством мастериц, посмотреть, как двигаются механизмы станков, послушать их. Правда, для посещения нужна предварительная договоренность. При мануфактуре работает шоурум с образцами продукции и магазин, где представлены сумки, подушки и другие аксессуары, здесь же делаются предварительные заказы.