Игра на контрастах

История этой компании началась в 1958 году, когда Марио Гуэрра открыл в итальянском городе Реканати небольшую мастерскую A.R.C.A. (Artigiana Recanatese Corno e Affini), которая выпускала столовые приборы, шкатулки и украшения из рога зебу. Работа с этим сырьем требует особого мастерства. Тщательно отобранный рог размягчают на открытом огне, после чего он становится пластичным и готовым к обработке. Мастера превращают его в пластины, которые затем подбирают друг к другу по рисунку прожилок, оттенку, фактуре, создавая уникальные предметы интерьера.

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Сегодня Arcahorn специализируется на изготовлении премиальной мебели для яхт, отелей, бутиков, частных резиденций. Компанией управляют дети ее основателя — Джорджо и Сильвия Гуэрра, которые привлекают к работе известных дизайнеров, делая ставку не только на ремесленные традиции, но и на актуальные тренды.

В 2026 году на выставке Salone del Mobile бренд представил концепцию тотал-лук — комплексные интерьерные решения, позволяющие оформить весь дом в едином стиле. Главной премьерой стала коллекция мебели для спален, дополнившая линейки для гостиных, обеденных зон, а также осветительных приборов. Центральная роль отведена кровати Holden в текстильной обивке. В коллекцию вошли прикроватные тумбы, мягкая банкетка, туалетный столик и комод с фасадами из глянцевого эбенового дерева, обтянутого светлой кожей. В каждом предмете присутствуют элементы из рога зебу, что придает интерьеру стилистическую цельность.

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Обновленная диванная группа построена на контрасте материалов и текстур: фактурный текстиль цвета слоновой кости и изысканный рог дополнены блестящей латунью и глянцевым эбеновым деревом макассар. Главный предмет — четырехместный диван с креслами в той же стилистике. Наполнение дивана — из полиуретана memory foam (пены с эффектом памяти) с добавлением гусиного пера. Это обеспечивает комфорт, сохраняя строгую архитектурную форму мебели.

И, наконец, финальный штрих — освещение. Роскошные настенные бра напоминают световые скульптуры. Темный макассар отлично сочетается с патинированной латунью, светлые вставки из глянцевого рога мягко рассеивают свет.

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В России бренд представляет компания WWTS.

Татьяна Парфенова