Летний сад
Фарфор Bernardaud
Особое удовольствие лета — трапеза на террасе, на балконе или прямо в саду. Сервировка может быть как минималистской, так и элегантной или даже роскошной. Составляющие летнего сета — бокалы из яркого стекла, текстиль с мотивами жуи (например, французские ткани с сельскими пейзажами) и, конечно, тщательно подобранный фарфор, которому тут отведена главная роль.
В сервировке в цветущем саду отлично будут смотреться все оттенки зеленого, матовая белизна фарфора, лен и стекло, играющее солнечными бликами. Сервиз из коллекции французской мануфактуры Bernardaud подойдет в этом случае идеально. С начала XX века эта марка (кстати, это до сих пор семейное предприятие, которым управляет уже пятое поколение рода) хранит традиции производства лиможского фарфора и во многом стала его символом. Тонкостенный фарфор, над рецептом которого многие годы трудился основатель мануфактуры Леонар Бернардо, ценится за молочную белизну, хрупкую красоту и ручной декор.
Название коллекции Aux Oiseaux можно перевести как «Среди птиц», но во французском есть и идиома «etre aux oiseaux», что значит «в полном восторге, на седьмом небе». На тарелках и чайных парах изображен сказочный лес, где среди золотых ветвей видно яркое оперение экзотических птиц, порхают бабочки и «словно само лето кружится в танце», говорят на мануфактуре. Сервиз включает полный набор тарелок, в том числе десертных и хлебных, а также чайный комплект — с чайником, сахарницей и молочником. Рисунки с золотыми ветвями и птицами отсылают и к росписям антикварной мебели. Так декорировали комоды, шкафы и ширмы еще в XVI–XVII веках, дополняя роспись вставками из кости и перламутра. У техники японские корни: в те времена у европейцев пробудился интерес к азиатской экзотике. Каждый предмет из коллекции Aux Oiseaux может претендовать на статус произведения искусства — как почти всегда у Bernardaud. Неслучайно в портфолио марки значатся коллекции, выпущенные совместно с известными художниками, в частности Роем Лихтенштейном и Джеффом Кунсом, и режиссерами — есть линейка фарфора с Дэвидом Линчем.
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