Лепные обманки

Реалистичные композиции с фруктами в вазах, яркие букеты, бытовые эпизоды вроде пролившегося на стол кофе художница Софи Агилера Лестер воссоздает в керамике. Этой весной Софи провела серию мастер-классов, в том числе в Fondazione Officine Saffi, и представила свои новые работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софи Агилера Лестер и её керамическая композиция

Фото: Daniel Santolo Franco Софи Агилера Лестер и её керамическая композиция

Фото: Daniel Santolo Franco

Софи изучала искусство в Университете Барселоны, после бакалавриата продолжила обучение и получила степень магистра в области арт-менеджмента и сценографии в Высшей школе кино и аудиовизуальных искусств Каталонии (ESCAC), работала ассистентом художника по реквизиту и костюмам. Все изменилось с переездом в Мадрид, где она стала посещать мастерскую своего дяди, профессионального керамиста. Там она влюбилась в глину, и с тех пор керамика стала ее главным призванием. «Случайная встреча с этим материалом открыла передо мной целый спектр новых эстетических и творческих возможностей,— рассказывает Софи.— Керамика позволила мне выработать собственный художественный язык, который развивается вместе со мной, по мере того как совершенствуются мои навыки и знания об этом ремесле».

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Софи регулярно представляет Испанию на выставках, получает престижные гранты и премии, проходит международные стажировки (недавно получила грант им. Руди Аутио фонда Archie Bray Foundation в Монтане, США), дает уроки, сотрудничает с известными брендами и авторами. Например, она сделала керамическую обложку для лимитированного альбома испанского исполнителя Leiva, которую номинировали на премию Latin Grammy в категории «Лучшее оформление альбома», а также создала в 2024 году настенную инсталляцию для нового бутика Cartier в Барселоне — вылепленные вручную цветы из белой керамики для зоны с бриллиантовыми украшениями бренда.

«По образованию я скульптор, но именно керамика дает мне возможность выйти за пределы привычных рамок, ведь ее декоративный и творческий потенциал безграничен,— объясняет Софи.— Но материал это непростой, он капризен и требует полной самоотдачи. Керамика учит терпению и смирению. В ней нет той поверхностности и раздутого эго, которые часто встречаются в современном искусстве, и мне это близко». Софи обычно комбинирует несколько техник. Часто использует метод третьего обжига при низких температурах — он позволяет применять деколи, надглазурные краски и люстровые составы, помогая добиваться абсолютной реалистичности.

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Последнее увлечение художницы — натюрморты-обманки в стиле традиционной керамики trompe-l’oeil — с тщательной имитацией форм, текстур, бликов. «Мне нравится кропотливо лепить сложные цветочные формы, фрукты, ткани с их складками, гладкой или шершавой фактурой»,— говорит она. В эти композиции Софи помещает неожиданные детали вроде пятнышка кофе на салфетке, земли, высыпавшейся из цветочного горшка, окурка, забытого на блюдце, крошечных муравьев, ползающих по апельсинам в вазе. В этих изображениях присутствует элемент случайности, несовершенства, как в жизни, поэтому они так впечатляют. «Мне бы хотелось, чтобы мои работы пробуждали любопытство, подталкивали к диалогу. Красота занимает центральное место в моем творчестве — но не как нечто поверхностное, а как способ взаимодействия, встречи между арт-объектом и зрителем»,— признается художница.

Татьяна Парфенова