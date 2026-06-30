Бестселлеры и новинки

Штаб-квартира итальянского бренда, известного своими ноу-хау в области мебельного производства, MisuraEmme располагается в Мариано-Коменсе в провинции Комо. В этом году компания открыла первый флагманский шоурум в Милане в оживленном районе Сан-Бабила, где сосредоточены модные и дизайн-магазины. Шоурум площадью 430 кв. м занял два этажа на виа Умберто Висконти ди Модроне. Особое внимание уделено бестселлерам и новинкам 2026 года.

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Бренд ведет свою историю с 1902 года. Компания постоянно инвестирует в развитие производственных процессов, сочетая инновации с индивидуальным подходом к проектам. Одно из самых востребованных направлений — разработка модульных стеллажей и гардеробных, которые дизайнеры марки рассматривают не просто как системы для хранения, но и как элемент, позволяющий гармонично организовать все пространство дома. Коллекция постоянно расширяется — в каталогах бренда можно найти также диваны и кресла, кровати, консоли, столы, готовые офисные решения и многое другое.

Оформленный в светлых тонах бутик отражает современную эстетику MisuraEmme. В выставочном зале представлены в том числе несколько моделей по проекту Studio63, например модульная система стеновых панелей Puzzle с элементами для хранения: помимо ящиков и шкафов это могут быть витрины и открытые полки. В этом году марка представила эксклюзивную отделку — Cimento. Фактурный бетон панелей буазери комбинируется со вставками из натурального дерева и стеклом, встроенная подсветка подчеркивает его фактуру. Этот проект — результат совместной работы марки с CIMENTO®, лидером в производстве легких композитов на основе цемента. Сотрудничество не ограничилось мебелью, бренд принял участие в оформлении шоурума MisuraEmme. Бетонные поверхности выигрышно акцентировали знаковые материалы фабрики: темный металл, мрамор Verde Saint Denis, фактурный текстиль. Интерьер получился многослойным и сбалансированным.

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Из других новинок можно отметить кресло, шезлонг и кровать Baltimora. Дизайн этой серии предметов отсылает к вновь актуальным силуэтам 1970-х. В экспозиции присутствует и новая версия легендарного стола Partenio, спроектированного Иньяцио Гарделлой в 1981 году.

Маргарита Косолапова