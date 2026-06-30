На природе как дома

Основанный в 2009 году итальянский бренд Ethimo специализируется на производстве мебели и аксессуаров для террас, садов и бассейнов. Его решения для оформления outdoor-зон позволяют рассматривать их как естественное продолжение домашнего интерьера, стирая границы между домом и природой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шезлонг Reef от итальянского бренда Ethimo Фото: Ethimo Шезлонг Reef от итальянского бренда Ethimo Фото: Ethimo Следующая фотография 1 / 2 Шезлонг Reef от итальянского бренда Ethimo Фото: Ethimo Шезлонг Reef от итальянского бренда Ethimo Фото: Ethimo

Дизайнеры бренда черпают вдохновение в пейзажах, цветах, культуре и архитектуре Средиземноморья. Штаб-квартира компании расположена на территории Ботанического центра Мутан в Лацио, где собрана крупнейшая в мире коллекция древовидных пионов. Эта природная среда во многом формирует эстетику бренда. Для реализации своих идей Ethimo выбирает только экологичные и технологичные материалы, способные противостоять любым погодным условиям и УФ-лучам.

Среди новинок этого года — шезлонг Reef в любимом брендом средиземноморском стиле. Он будет отлично смотреться в саду или у бассейна. Шезлонг выпускается как в одноместном, так и в двухместном варианте. Основание выполнено из натурального тика (используется только древесина с сертификатом FSC™, получаемая из возобновляемых лесных хозяйств). Эргономичный лежак с регулируемым наклоном спинки дополняется мягким съемным матрасом из ткани, устойчивой к влаге и ультрафиолету. Опорой для матраса служит натянутая на раму веревочная сеть ручной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto Фото: Ethimo Солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto Фото: Ethimo Солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto Фото: Ethimo Следующая фотография 1 / 3 Солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto Фото: Ethimo Солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto Фото: Ethimo Солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto Фото: Ethimo

Удачным компаньоном Reef станет солнцезащитный зонт Ginko от Studio Zanellato/Bortotto. Для зонта разработано два варианта оснований: лаконичное алюминиевое и плетеное Patio Basket. Выполненная в светло-сером или бирюзовом оттенке, эта корзина не только надежно удерживает конструкцию, но и служит столиком и местом для хранения пляжных мелочей. Купол Ginko составлен из секторов ткани контрастных цветов. Стойка — из натурального тика.

Официальный дилер Ethimo в России — шоурум премиальных европейских брендов мебели, света, аксессуаров Outdoorstylist.

Елена Кананыкина