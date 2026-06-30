Работа с цветом
Хиты Paola Lenti
Одним из самых красочных оазисов на Миланской неделе дизайна стала экспозиция итальянской компании Paola Lenti. В своем флагманском шоуруме и его внутреннем дворе она представила выставочный проект Dialoghi, объединив в эффектные композиции предметы из интерьерной и outdoor-серии, хиты и новинки, цвета и материалы, фактуры и формы.
Паола Ленти
Фото: Maurizio Natta / courtesy Paola Lenti srl
Знаменитые кресла Berni родом из 1980-х снабдили новой цветочной обивкой и окружили декоративной перегородкой Stelo из обливной майолики, напоминающей стебли бамбука. Диваны Orlando предстали в яркой outdoor-обивке рядом с зонтиком от солнца Bistro с оборками. Гостям предлагалось прилечь на темно-фиолетовый шезлонг Lazy Chair (Monica Forster Design Studio) или лаконичный Hiromi дизайна Франческо Роты. Здесь же можно было оценить удобство спроектированного бельгийским дизайнером Бертраном Лежоли кресла Plisse с подлокотниками, оплетенными похожим на трикотаж материалом Chain Outdoor, разработанным Paola Lenti, и рассмотреть узоры на ширме Senkai (Nendo) c принтом, который выглядит по-разному в зависимости от угла зрения.
Отдельная экспозиция шоурума Paola Lenti была посвящена палитрам. Тут демонстрировались готовые цветовые схемы и мудборды с подборкой материалов из ассортимента марки. 44 цветовые группы природных оттенков — конкретный и интуитивно понятный инструмент для проектирования.
Работу основательницы бренда Паолы Ленти с цветом и материалами оценила Ассоциация промышленного дизайна ADI, вручив ей в этом году премию «Золотой циркуль» (Compasso d’Oro) за достижения в карьере.