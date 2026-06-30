Работа с цветом

Одним из самых красочных оазисов на Миланской неделе дизайна стала экспозиция итальянской компании Paola Lenti. В своем флагманском шоуруме и его внутреннем дворе она представила выставочный проект Dialoghi, объединив в эффектные композиции предметы из интерьерной и outdoor-серии, хиты и новинки, цвета и материалы, фактуры и формы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паола Ленти

Фото: Maurizio Natta / courtesy Paola Lenti srl Паола Ленти

Фото: Maurizio Natta / courtesy Paola Lenti srl

Знаменитые кресла Berni родом из 1980-х снабдили новой цветочной обивкой и окружили декоративной перегородкой Stelo из обливной майолики, напоминающей стебли бамбука. Диваны Orlando предстали в яркой outdoor-обивке рядом с зонтиком от солнца Bistro с оборками. Гостям предлагалось прилечь на темно-фиолетовый шезлонг Lazy Chair (Monica Forster Design Studio) или лаконичный Hiromi дизайна Франческо Роты. Здесь же можно было оценить удобство спроектированного бельгийским дизайнером Бертраном Лежоли кресла Plisse с подлокотниками, оплетенными похожим на трикотаж материалом Chain Outdoor, разработанным Paola Lenti, и рассмотреть узоры на ширме Senkai (Nendo) c принтом, который выглядит по-разному в зависимости от угла зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кресла Berni, перегородка Stelo Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Кресла Baleari, стулья Kiti, cтолики Giro, зонт Ombra Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Кресла Plisse, стол Portofino Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Диваны outdoor Orlando, зонт Bistro Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Следующая фотография 1 / 4 Кресла Berni, перегородка Stelo Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Кресла Baleari, стулья Kiti, cтолики Giro, зонт Ombra Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Кресла Plisse, стол Portofino Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Диваны outdoor Orlando, зонт Bistro Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti

Отдельная экспозиция шоурума Paola Lenti была посвящена палитрам. Тут демонстрировались готовые цветовые схемы и мудборды с подборкой материалов из ассортимента марки. 44 цветовые группы природных оттенков — конкретный и интуитивно понятный инструмент для проектирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шезлонг Hiromi Фото: Paola Lenti Ширма Senkai Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti Следующая фотография 1 / 2 Шезлонг Hiromi Фото: Paola Lenti Ширма Senkai Фото: Sergio Chimenti © Paola Lenti

Работу основательницы бренда Паолы Ленти с цветом и материалами оценила Ассоциация промышленного дизайна ADI, вручив ей в этом году премию «Золотой циркуль» (Compasso d’Oro) за достижения в карьере.

Елизавета Лаврик