Провокации музейного уровня

В районе Красной Пресни на Дружинниковской улице в Москве открылся мультибрендовый шоурум FreeDom Interiors. Экспозиция построена по принципу галереи дизайна и искусства. В центре внимания линии трех брендов: Cassina, Zanotta и Cappellini, чьи предметы есть в коллекциях музеев дизайна по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диван и столик Sengu, пара кресел 637 Utrecht armchair, кресло Feltri, торшер Ficupala, вазы Impronta Bocca, Sestiere, Cassina Фото: FreeDom Interiors Стеллаж Joy, Zanotta, ароматы для дома Cassina Фото: FreeDom Interiors Диван Maralunga, стеллаж Nuvola Rossa, кресла Dudet, столик Soft Corners, зеркала Hooptical, Cassina Фото: FreeDom Interiors Следующая фотография 1 / 3 Диван и столик Sengu, пара кресел 637 Utrecht armchair, кресло Feltri, торшер Ficupala, вазы Impronta Bocca, Sestiere, Cassina Фото: FreeDom Interiors Стеллаж Joy, Zanotta, ароматы для дома Cassina Фото: FreeDom Interiors Диван Maralunga, стеллаж Nuvola Rossa, кресла Dudet, столик Soft Corners, зеркала Hooptical, Cassina Фото: FreeDom Interiors

Основанная в 1927 году Cassina сотрудничала с ведущими архитекторами ХХ века: в 1950-е годы с Джо Понти, в 1960-е — с Ле Корбюзье, Пьером Жаннере и Шарлоттой Перриан. В 1970-х компания начала перевыпуск работ великих дизайнеров, воспроизводя их с архивной точностью: в коллекцию «iMaestri» вошли шедевры Геррита Ритвельда, Фрэнка Ллойда Райта и Чарльза Ренни Макинтоша. Cassina также выпускает предметы, созданные известными современными дизайнерами: Патрисией Уоркиолой, Филиппом Старком, Гаэтано Пеше, братьями Буруллек.

Другой резидент FreeDom Interiors — компания Zanotta всегда делала ставку на провокативный дизайн. Примером может служить табурет Mezzadro, спроектированный Акилле и Пьером Джакомо Кастильони в 1957 году. Братья взяли сиденье от трактора и поставили его на изогнутую металлическую ножку, которая в тракторе служила амортизатором. В табурете она работает так же: сиденье пружинит. Серийное производство Mezzadro (в переводе с итальянского — «крестьянин») началось в 1970 году, он быстро стал бестселлером. Сегодня Mezzadro можно увидеть в постоянных коллекциях MoMA и The Art Institute of Chicago.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стеллаж Revolving, Cappellini

Фото: FreeDom Interiors Стеллаж Revolving, Cappellini

Фото: FreeDom Interiors

Еще одна провокация — кресло Sacco (дизайн Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро, 1968), бесформенный с виду мешок, наполненный гранулами пенополистирола. Это был предмет, противоречащий всем канонам мебельного производства: считалось, что мебель должна иметь четкие формы, а не подстраиваться под пользователя. Sacco стал символом свободного, не скованного формальностями образа жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кресла Sacco, Zanotta Фото: FreeDom Interiors Табурет Mezzadro, Zanotta Фото: FreeDom Interiors Следующая фотография 1 / 2 Кресла Sacco, Zanotta Фото: FreeDom Interiors Табурет Mezzadro, Zanotta Фото: FreeDom Interiors

Cappellini, также представленная в шоуруме, не просто сотрудничает со звездами дизайна, а создает их. Джулио Каппеллини, сын основателя компании, превратил ее в лабораторию, где самые неожиданные дизайнерские идеи получают шанс на серийное производство. Джулио часто называют куратором дизайна: он активно ищет таланты, помогает довести концепцию до рабочего прототипа и демонстрирует результат рынку. Среди тех, чья карьера началась в Cappellini,— известные дизайнеры Джаспер Моррисон, Том Диксон.

К открытию шоурума FreeDom Interiors подготовил аудиогид с рассказом о представленных в экспозиции объектах, их истории, контексте их создания, концепциях брендов и культурных эпохах, в которые рождались эти предметы. Команда салона активно сотрудничает с архитекторами и декораторами, а также предлагает разработку дизайн-проектов любой сложности.

Татьяна Филиппова