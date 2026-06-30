Выставки искусства и дизайна

«Вера Мухина. Навстречу ветру»

«Вера Мухина: диалоги, грани»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура в экспозиции выставки «Вера Мухина: диалоги, грани»

Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Скульптура в экспозиции выставки «Вера Мухина: диалоги, грани»

Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сразу два московских музея отдали свои залы одной из мощнейших фигур в русском искусстве ХХ века — Вере Мухиной. ГИМ вместе с РОСИЗО отметил таким образом столетие первой выставки Общества русских скульпторов, одного из первых советских творческих объединений. В 1926-м выставка проходила в этих же залах, и Мухина, активно работавшая на ниве советской монументальной пропаганды, в ней участвовала. Экспозиция представляет ключевые произведения разных лет, включая бронзовый эскиз «Рабочего и колхозницы», легендарного символа эпохи. Музей декоративно-прикладного искусства показывает другую Мухину — ее новаторские произведения не только в скульптуре, но и стекле, контекст, в котором она формировалась как художник.

ГИМ, до 17 августа

ВМДПиНИ, до 27 сентября

«Марина Абрамович: Преображая энергию»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Марина Абрамович: Преображая энергию»

Фото: Gallerie dell’Accademia di Venezia Экспозиция выставки «Марина Абрамович: Преображая энергию»

Фото: Gallerie dell’Accademia di Venezia

В Галерее академии Венеции вместе с началом биеннале открылась большая ретроспектива Марины Абрамович. «Бабушка мирового перформанса», первая женщина-обладатель «Золотого льва» Венецианской биеннале, первая женщина, допущенная с персональной выставкой в Королевскую академию художеств в Лондоне, Абрамович отмечает в Венеции 80-летие. В экспозиции работы вступают в диалог с шедеврами эпохи Ренессанса, которыми знаменита галерея. В частности, «Пьета» Абрамович с ее многолетним партнером Улаем на коленях (перформанс, устроенный в Амстердаме в 1983-м) — с «Пьетой» Рубенса, неоконченным шедевром, созданным 450 лет назад.

До 19 октября

«(Не)известный. Константин Горбатов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы из экспозиции выставки «(Не)известный. Константин Горбатов» Фото: Предоставлено музеем «Новый Иерусалим» Работы из экспозиции выставки «(Не)известный. Константин Горбатов» Фото: Предоставлено музеем «Новый Иерусалим» Следующая фотография 1 / 2 Работы из экспозиции выставки «(Не)известный. Константин Горбатов» Фото: Предоставлено музеем «Новый Иерусалим» Работы из экспозиции выставки «(Не)известный. Константин Горбатов» Фото: Предоставлено музеем «Новый Иерусалим»

В музее «Новый Иерусалим» в Истре — очередной блокбастер, ради которого стоит выбраться за город. К 150-летию Константина Горбатова, одного из самых жизнерадостных художников рубежа ХIХ–ХХ веков, открылась выставка, рассказывающая о его жизни и творчестве: детстве в Самарской губернии, учебе в Академии художеств, эмиграции, путешествиях, небывалом успехе в Европе и, наконец, о судьбе наследия. Главным художественным принципом Горбатова было изображать жизнь «не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Об этом рассказывают более 80 живописных и графических произведений из коллекции музея.

До 30 августа

Египетский павильон усадьбы Останкино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Египетском павильоне усадьбы Останкино

Фото: Алексей Народицкий В Египетском павильоне усадьбы Останкино

Фото: Алексей Народицкий

Крупнейший реставрационный «долгострой» открыл первый летний сезон. Дворец-театр, построенный графом Николаем Петровичем Шереметевым в усадьбе Останкино в 1790-е годы как летняя увеселительная резиденция, сохранился в первозданном виде, но с 2013 года был закрыт на реставрацию. За это время специалисты восстановили роскошное убранство: более 700 кв. м художественного паркета, позолоченные и посеребренные двери, лепнину и искусственный мрамор. Теперь музей поэтапно открывается для посетителей. Первым распахнул двери Египетский павильон, при Шереметевых служивший парадной столовой и малой сценой для концертов и передвижного театра. Сейчас здесь возрождены камерные концерты, проходят авторские и костюмированные экскурсии.

До ноября

«Генри Мур: монументальная природа»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптуры в экспозиции выставки «Генри Мур: монументальная природа»

Фото: Jeff Eden Скульптуры в экспозиции выставки «Генри Мур: монументальная природа»

Фото: Jeff Eden

Выставка в Королевских ботанических садах Kew в Лондоне объединила две дорогие сердцу англичан темы: наследие главного британского скульптора ХХ века и красивейшие исторические ландшафты. 30 крупных скульптур Генри Мура расставлены в парке, составляя самый масштабный из устроенных когда-либо смотров его уличных работ. Их дополняет экспозиция в стеклянном павильоне Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art — более 90 камерных скульптур, рисунков, моделей и эскизов.

До 31 января

Ирина Осипова