Пикник с Harmonie

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футляр Octogone Trunk Harmonie для транспортировки или хранения набора для виски Harmonie

Фото: Baccarat Футляр Octogone Trunk Harmonie для транспортировки или хранения набора для виски Harmonie

Фото: Baccarat

Хрустальный дом Baccarat выпустил футляр Octogone Trunk Harmonie, в дизайне которого присутствует культовая для бренда форма восьмиугольника. Футляр предназначен для транспортировки или хранения набора для виски Harmonie и может использоваться для поездок, пикников или подачи напитков на дегустациях. Он рассчитан на квадратный декантер для виски, четыре бокала Harmonie N°2 из прозрачного или цветного хрусталя и лакированные подставки под стаканы. Каркас выполнен из французского дуба, уголки — из стали, а стенки снаружи и изнутри отделаны воловьей кожей и тканью Kvadrat. Футляр представлен в ТД ЦУМ.

Уютный тик

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличная мебель из коллекции Mediterraneo

Фото: Gervasoni Уличная мебель из коллекции Mediterraneo

Фото: Gervasoni

Коллекция Mediterraneo разработана Франческо Меда для Gervasoni. Кресла, шезлонги, столы, пуфы и столики имеют каркас из натурального тика — идеального материала для использования на открытом воздухе, стойкого к непогоде, жаре, повышенной влажности. Древесина обработана так, чтобы сохранялся ее красивый светлый натуральный оттенок и живописная текстура. Полукруглые спинки и сглаженные углы подчеркивают мягкий объем сидений и подушек, создавая ощущение уюта.

Морская тема

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У текстиля Polpo (ит. «осьминог») от Fortuny интересная история. Дизайнеры бренда обнаружили среди ранних эскизов Мариано Фортуни рисунок с осьминогом, у которого было семь щупалец, а не восемь. Выяснилось, что он сделан под впечатлением от изображения на древней минойской вазе. Рисунок Фортуни стал основой для шести паттернов, отсылающих к мифам, архитектурному наследию Венеции, природе. «Эти узоры — своего рода визуальная медитация на тему воды, движения и трансформации,— говорится в описании.— Мы называем эти ткани "пейзажами" за их природную текучесть, живую игру текстур и красок, в которых угадываются то прожилки мрамора, то плывущие по небу облака, то рябь на воде лагуны».

Птицы на ручках

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Коллекция Hirondelles (фр. «ласточки») — совместная работа двух французских брендов: THG Paris и Lalique. Ласточка считается эмблемой хрустального дома: Рене Лалик часто использовал этот образ в своих ювелирных украшениях. В новой коллекции изображения ласточек размещены на хрустальных ручках смесителей и аксессуарах для ванных комнат. Передать полет и легкость и при этом сделать контуры ласточек четкими и узнаваемыми на небольшой круглой поверхности было непросто, для получения нужного результата потребовалось провести немало тестов. В итоге было разработано три цветовых варианта отделки: прозрачный хрусталь, золото и платина.

Домашний трансформер

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Дизайнер Карим Рашид часто повторяет, что импровизация — основа его творческого метода, свой стиль он определяет как «чувственный минимализм». В своих выступлениях и манифестах Рашид не раз подчеркивал, что дизайн не должен быть заложником жестких канонов или трендов; творчество рождается через свободный эксперимент. Рашид выступает за интуитивно удобные вещи, поэтому он так любит плавные линии, с его точки зрения, идеально подстраивающиеся под человеческое тело. По мнению дизайнера, современные пространства и предметы должны давать человеку возможность легко трансформировать среду под себя. Его новая работа для Milano Bedding, модель Kirk, названная в честь гения импровизации, джазового музыканта Рахсаана Роланда Кёрка,— это мебельный трансформер. Удобный диван раскладывается в кровать с ортопедическим матрасом шириной 160 см. Спальное место сориентировано вдоль спинки, что удобно для небольших помещений. Чехлы полностью съемные. Одна из версий дивана предлагается с контрастным кантом на подлокотниках, спинке и подушках, который акцентирует внимание на мягких линиях модели. Kirk был впервые показан на Salone del Mobile.Milano. Представитель бренда в России — компания WWTS.

Глубокие корни

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С деревом фабрика Emmemobili работает уже пять поколений, а точнее, с 1879 года, когда в городе Канту была основана семейная фирма, производившая мебель и многослойные панели для авиационной промышленности. С тех пор компания сохранила не только любовь к этому материалу, но и исследовательский подход: здесь детально изучают породы, ищут новые решения и ноу-хау и разрабатывают современные и высокотехнологичные предметы интерьера. Мастера создают вручную самые сложные формы. Пример — новый стол Oyster («Устрица»), спроектированный дизайнером Лукой Баренго и изготовленный краснодеревщиками Emmemobili. Главное его украшение — массивные опоры, форма которых чем-то напоминает полураскрытую раковину устрицы. В комплекте со столом отлично смотрятся стулья Dexiosis дизайна Луки Баренго или изящные минималистичные Mireya, также из коллекции 2026 года. Название модели восходит корнями к латинскому «mirari» («восхищаться», «изумляться»). И действительно, этот стул удивительно легкий и максимально комфортный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В окрестностях отеля Daios Cove Фото: Daios Cove Интерьеры отеля Daios Cove Фото: Daios Cove Следующая фотография 1 / 2 В окрестностях отеля Daios Cove Фото: Daios Cove Интерьеры отеля Daios Cove Фото: Daios Cove

Отель Daios Cove на Крите стоит на склоне холма в тихой частной бухте и органично вписан в окружающий ландшафт, сюда приезжают за спокойствием и уединением. Главная гордость отеля — трехэтажная вилла Daios Mansion площадью 850 кв. м, с современной архитектурой, лаконичным дизайном и панорамными видами на море. В ней три спальни с ванными комнатами и гардеробными, полностью оборудованная кухня, помещение для персонала, а также собственный тренажерный зал и персональный спа-центр с крытым подогреваемым бассейном, баней, сауной и зоной отдыха. Проживающим на вилле предоставляется премиум-сервис Residents’ Club «все включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка книги «Сады и парки» Фото: TATLIN Обложка книги «МОХ. Природа. Сады. Культура» Фото: Ландшафтное бюро «МОХ» Фото: Ландшафтное бюро «МОХ» Следующая фотография 1 / 3 Обложка книги «Сады и парки» Фото: TATLIN Обложка книги «МОХ. Природа. Сады. Культура» Фото: Ландшафтное бюро «МОХ» Фото: Ландшафтное бюро «МОХ»

Лето — лучшее время для того, чтобы заняться своим садом. Идеи можно почерпнуть у ландшафтных дизайнеров России. Недавно вышли две книги, посвященные этому искусству: «Сады и парки» и «МОХ. Природа. Сады. Культура». В первой собраны 18 лучших проектов частных садов ландшафтного архитектора Юлии Наместниковой. Во второе издание вошли московское пространство и 13 садовых проектов известного бюро МОХ — от частных и камерных до масштабных, как «Сад трав» в Новой Голландии и поп-ап «Тишина» у музея «Гараж».