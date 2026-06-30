Садовая гостиная

Какой должна быть идеальная мебель для сада? С капитальным каркасом, стационарной и прочной, скажут одни, это практично. Прежде всего легкой, чтобы в случае непогоды быстро убрать ее под крышу, скажут другие. Все как с мебелью для дома — зависит от привычек, площади и образа жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Тем, кто предпочитает мобильные решения, на руку тренд на мягкие ажурные и сетчатые сиденья и спинки: жесткий каркас, например из металла, оплетается веревкой, тонкими канатами, полимерными нитями. Палитра самая разнообразная. Уюта такому решению добавят подушки с летним узором. В этом сезоне одну из самых ярких текстильных коллекций на тему садов выпустила марка Pierre Frey, причем под впечатлением от реально существующих ландшафтов. Ручная вышивка точно передает тончайшие оттенки цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тарелка Bernardaud, коллекция Aux Oiseaux, ТД ЦУМ Фото: Pierrick Verny Мебель outdoor Fermob, Sixties Collection Фото: Romain Ricard Мудборд коллекции Jardin A La Francaise, Maison Pierre Frey Фото: Maison Pierre Frey Мудборд коллекции Jardin A La Francaise, Maison Pierre Frey Фото: Maison Pierre Frey Следующая фотография 1 / 4 Тарелка Bernardaud, коллекция Aux Oiseaux, ТД ЦУМ Фото: Pierrick Verny Мебель outdoor Fermob, Sixties Collection Фото: Romain Ricard Мудборд коллекции Jardin A La Francaise, Maison Pierre Frey Фото: Maison Pierre Frey Мудборд коллекции Jardin A La Francaise, Maison Pierre Frey Фото: Maison Pierre Frey

Собирать мебельный ансамбль в саду дизайнеры советуют по образцу интерьерного. У кресел и лежаков логично разместить столик, на который удобно поставить напитки или положить книжку или журналы. Роль ковра сыграет газон или цветущая лужайка. Вместо телевизора — купол неба и пение птиц, каждый день эксклюзивное шоу! Что касается стола и сервировки для любителей завтраков и обедов на свежем воздухе — готовый сценарий найдется в этом номере.

Елена Кананыкина