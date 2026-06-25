МИД Ирана: слова генсека НАТО стали подтверждением участия блока в операции США
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал признанием нарушения международного права и Устава ООН слова генсекретаря НАТО Марка Рютте об активной помощи стран блока в операции США.
«Генеральный секретарь НАТО прямо назвал Италию и Румынию участниками агрессии против Ирана»,— написал господин Багаи в соцсети X.
Накануне господин Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам генсека НАТО, союзники Вашингтона оказывали логистическую поддержку американским войскам во время операции в Иране.
«Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали»,— сказал господин Рютте. Однако он признал, что в отдельных случаях государства отказывались предоставлять свои аэродромы.
В качестве примера Марк Рютте упомянул аэропорт Бухареста, который временно прекращал принимать гражданские рейсы для обслуживания военной авиации США.
Заявление представителя МИД Ирана Исмаила Багаи о помощи НАТО в операции США следует за серией событий, связанных с операциями США и Израиля против Ирана. Ранее, уже в июне, США наносили удары по ядерным объектам Ирана, что вызвало осуждение со стороны Ирана и ряда других стран, включая Россию и Китай, как нарушение международного права и Устава ООН. Сам Иран заявлял, что эти действия США противоречат уставу ООН и международным договорам.
В ответ на эти и другие действия, Иран неоднократно апеллировал к статье 51 Устава ООН, которая закрепляет право на самооборону, обосновывая свои собственные ответные действия. Например, удары по Израилю в октябре 2024 года Иран также назвал законной самообороной. Таким образом, текущее заявление МИД Ирана вписывается в общую риторику Тегерана, обвиняющего США и их союзников в нарушении международных норм и подчеркивающего право Ирана на защиту своего суверенитета.