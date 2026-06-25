МИД Ирана: слова генсека НАТО стали подтверждением участия блока в операции США

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал признанием нарушения международного права и Устава ООН слова генсекретаря НАТО Марка Рютте об активной помощи стран блока в операции США.

«Генеральный секретарь НАТО прямо назвал Италию и Румынию участниками агрессии против Ирана»,— написал господин Багаи в соцсети X.

Накануне господин Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам генсека НАТО, союзники Вашингтона оказывали логистическую поддержку американским войскам во время операции в Иране.

«Если смотреть на ситуацию в целом, то союзники помогали»,— сказал господин Рютте. Однако он признал, что в отдельных случаях государства отказывались предоставлять свои аэродромы.

В качестве примера Марк Рютте упомянул аэропорт Бухареста, который временно прекращал принимать гражданские рейсы для обслуживания военной авиации США.