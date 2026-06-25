Российского баскетболиста Ищенко выбрали на драфте НБА под 56-м номером

Российский защитник Всеволод Ищенко был выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером.

Изначально под 56-м номером должен был выбирать «Чикаго Буллс», однако клуб обменял этот пик в «Лос-Анджелес Лейкерс». В обмен на денежную компенсацию «Даллас Маверикс» приобрел у калифорнийской команды права на россиянина.

Всеволоду Ищенко 21 год. В составе «Локомотива-Кубани» он стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, а также был признан лучшим молодым игроком сезона. В среднем за матч в завершившемся чемпионате он набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2 передачи. Он стал 11-м баскетболистом из России, выбранным на драфте НБА.

В завершившемся сезоне НБА «Даллас» во второй раз подряд не смог выйти в play-off. «Маверикс» становились чемпионами лиги в 2011 году.

Таисия Орлова