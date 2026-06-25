Российского баскетболиста Ищенко выбрали на драфте НБА под 56-м номером
Российский защитник Всеволод Ищенко был выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером.
Изначально под 56-м номером должен был выбирать «Чикаго Буллс», однако клуб обменял этот пик в «Лос-Анджелес Лейкерс». В обмен на денежную компенсацию «Даллас Маверикс» приобрел у калифорнийской команды права на россиянина.
Всеволоду Ищенко 21 год. В составе «Локомотива-Кубани» он стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, а также был признан лучшим молодым игроком сезона. В среднем за матч в завершившемся чемпионате он набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2 передачи. Он стал 11-м баскетболистом из России, выбранным на драфте НБА.
В завершившемся сезоне НБА «Даллас» во второй раз подряд не смог выйти в play-off. «Маверикс» становились чемпионами лиги в 2011 году.
Выбор Всеволода Ищенко на драфте НБА под 56-м номером продолжает тенденцию возвращения российских баскетболистов в лигу после 2018 года, когда её покинул центровой Тимофей Мозгов. До недавнего времени российские игроки отсутствовали в сильнейшей лиге мира, но в 2025 году Егор Демин, играющий на позициях атакующего защитника и легкого форварда, был выбран "Бруклин Нетс" под восьмым номером, что стало самым высоким результатом для россиян в истории драфта. Демин сразу начал получать значительное игровое время и показывать результаты, дебютировав в НБА с 14 очками и став игроком Матча восходящих звезд.
Помимо Ищенко и Демина, на драфте НБА 2025 года также был доступен центровой Владислав Голдин, но он не был выбран. Однако впоследствии Голдин подписал контракт с "Майами Хит", хотя его шансы на регулярное игровое время были скромнее, чем у Демина, из-за высокой конкуренции в команде. Эта ситуация демонстрирует, что, несмотря на рост числа российских игроков, их путь в НБА может различаться в зависимости от клуба и позиции.