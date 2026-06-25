Церковь-усыпальницу XIX века в Липецкой области вернули Росимуществу

Арбитражный суд Липецкой области прекратил право оперативного управления московского государственного бюджетного учреждения «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) на памятник архитектуры «Усыпальница Стаховичей» 1895 года постройки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Усыпальница Стаховичей» находится в селе Пальна-Михайловка Становлянского района. Площадь нежилого здания составляет около 110 кв.м. ОКН принадлежит государству и был закреплен в оперативном управлении АУИПИК распоряжением территориального управления Росимущества в декабре 2019 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая, в АУИПИК заявили, что «лишены возможности эффективно использовать объект по назначению, поскольку здание относится к имуществу религиозного назначения и фактически используется Елецкой епархией РПЦ для проведения богослужений и религиозных обрядов». При этом организация вынуждена была содержать памятник архитектуры, не имея возможности получать доход от использования здания, который, по мнению истца, мог бы направляться для его сохранения.

Агентство также требовало в иске обязать Росимущество в течение десяти дней принять здание в состав казны РФ. Требования удовлетворены судом в полном объеме. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что АО «Российский аукционный дом» выставило на аукцион ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове. Начальная цена лота составляет 9,3 млн руб.

Денис Данилов