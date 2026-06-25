Церковь-усыпальницу XIX века в Липецкой области вернули Росимуществу
Арбитражный суд Липецкой области прекратил право оперативного управления московского государственного бюджетного учреждения «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) на памятник архитектуры «Усыпальница Стаховичей» 1895 года постройки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Усыпальница Стаховичей» находится в селе Пальна-Михайловка Становлянского района. Площадь нежилого здания составляет около 110 кв.м. ОКН принадлежит государству и был закреплен в оперативном управлении АУИПИК распоряжением территориального управления Росимущества в декабре 2019 года.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая, в АУИПИК заявили, что «лишены возможности эффективно использовать объект по назначению, поскольку здание относится к имуществу религиозного назначения и фактически используется Елецкой епархией РПЦ для проведения богослужений и религиозных обрядов». При этом организация вынуждена была содержать памятник архитектуры, не имея возможности получать доход от использования здания, который, по мнению истца, мог бы направляться для его сохранения.
- Агентство также требовало в иске обязать Росимущество в течение десяти дней принять здание в состав казны РФ. Требования удовлетворены судом в полном объеме. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что АО «Российский аукционный дом» выставило на аукцион ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове. Начальная цена лота составляет 9,3 млн руб.