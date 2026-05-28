Росимуществу хотят вернуть церковь-усыпальницу XIX века в Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск о прекращении права оперативного управления на памятник архитектуры «Усыпальница Стаховичей» 1895 года постройки. Заявление подало московское государственное бюджетное учреждение «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Агентство также хочет обязать Росимущество в течение десяти дней принять здание в состав казны РФ. Об этом сообщили в липецком арбитраже.

Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Усыпальница Стаховичей» находится в селе Пальна-Михайловка Становлянского района. Площадь нежилого здания составляет около 110 кв.м. ОКН принадлежит государству и был закреплен в оперативном управлении АУИПИК распоряжением территориального управления Росимущества в декабре 2019 года.

Истец заявил, что «лишен возможности эффективно использовать объект по назначению, поскольку здание относится к имуществу религиозного назначения и фактически используется Елецкой епархией РПЦ для проведения богослужений и религиозных обрядов». При этом, как указало АУИПИК, организация вынуждена нести ответственность за сохранность памятника и бремя его содержания, не имея возможности получать доход от использования здания. Указанный доход, по мнению истца, мог бы направляться для сохранения памятника.

Агентство инициировало процедуру отказа от права оперативного управления, получило согласие учредителя — министерства культуры РФ — и направило в Росимущество пакет документов. Однако, как указано в иске, ведомство не оформило акты изъятия имущества, а само здание не приняли в казну.

Исковое заявление приняли к производству в конце марта. В качестве третьих лиц к делу привлечены министерство культуры России и управление по охране ОКН Липецкой области. Заседание по делу назначено на 23 июня.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» писал, что министерство культуры РФ определило подрядчика для продолжения реставрации и сохранения ОКН регионального значения «Церковь Сретенская» в селе Теплое Данковского района Липецкой области. Здание церкви было построено в 1859 году. Петербургское ООО «Спецреставрация» согласилось выполнить работы за 99 млн руб.

Денис Данилов