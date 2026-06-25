Личный водитель семьи экс-мэра Самары рассказал о потасовках его внучки с бабушкой и матерью

Самарский областной суд в четверг, 25 июня, допросил свидетеля по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Показания дал таксист, который был личным водителем погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи

Фото: Иван Петров Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи

Фото: Иван Петров

Свидетель работает у семьи Тарховых несколько лет. Он рассказал суду, что внучка погибших Екатерина Тархова, главная обвиняемая по делу, жила на содержании дедушки и бабушки. Они снимали для нее квартиру. Сам водитель иногда отвозил Екатерину на работу в салон красоты, но проработала она там недолго.

Кроме того, свидетель рассказал, что стал очевидцем конфликта между Екатериной Тарховой и ее бабушкой Натальей. По его словам, подсудимая пыталась ударить пожилую женщину во дворе их дома. В этот момент водитель сидел в машине и, увидев происходящее, бросился разнимать драку. Он рассказал, что Екатерина схватила Наталью Тархову за одежду. Свидетель оттащил бабушку от внучки, после чего Екатерина начала оскорблять его. Конфликт прекратил вышедший из дома Виктор Тархов, он увел супругу. Причиной ссоры стали деньги: Наталья Тархова часто жаловалась, что внучка постоянно просит у них деньги.

Свидетель отметил, что поведение Екатерины во время потасовки выглядело «дико», создавалось ощущение, что она не понимает, что делает. Сама Наталья Тархова потом рассказывала водителю, что до замужества внучка была спокойным человеком, но в итоге стала «совершенно другой, озлобленной».

Помимо вождения свидетель помогал Тарховым по хозяйству на даче: убирал снег, вывозил вещи, когда они продавали дачу за год-два до исчезновения.

Последний раз свидетель видел Наталью Тархову 13 декабря 2024 года. Со слов водителя, она выглядела хорошо, автомобилист возил ее в СИЗО передавать передачку дочери Людмиле Тарховой. Наталья разговаривала с Екатериной по телефону, и из разговора водитель понял, что внучка находится в поликлинике с травмированной ногой.

Кроме того, 31 декабря 2024 года свидетель поздравил Наталью Тархову с Новым годом сообщением в WhatsApp, но оно осталось непрочитанным.

Свидетель также рассказал, что у Людмилы Тарховой (матери Екатерины и дочери погибших) с подсудимой были натянутые отношения. Со слов Людмилы, Екатерина нападала на нее. Сам водитель по просьбе Людмилы Тарховой несколько раз искал Екатерину в питейных заведениях Самары.

Автомобилист подтвердил, что подсудимая написала на него заявление в полицию, обвинив в причинении травм во время той самой потасовки. Свидетель заявил, что просто разнимал дерущихся, телесных повреждений не наносил, и если бы они были, Екатерина должна была снять побои, но она этого не сделала.

После инцидента свидетель какое-то время не возил внучку Тарховых, но потом отношения возобновились: он снова отвозил и забирал из садика ее сына, хотя старался с Екатериной не общаться.

Виктор и Наталья Тарховы пропали без вести в декабре 2024 года. А в феврале 2025 года было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали и арестовали Екатерину Тархову.

Внучка бывшего мэра Самары признала вину: она рассказала что отравила Виктора и Наталью Тарховых, расчленила тела, заморозила останки с помощью жидкого азота и раскидала их по мусорным ящикам. Также обвиняемая назвала соучастников — Светлану и Дмитрия Метревели. Светлана Метревели помогла разработать план убийства, а Дмитрий Метревели — избавиться от останков. Оба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

Екатерине Тарховой вменяется убийство Виктора и Натальи Тарховых, мошенничество с продажей их имущества, а также надругательство над телами погибших. На скамье подсудимых также находится пенсионерка Таисия Киселева, родственница Светланы и Дмитрия Метревели, помогавшая продать автомобиль погибшей Натальи Тарховой — Toyota Rav 4.

Руфия Кутляева, Георгий Портнов