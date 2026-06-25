В Горном Алтае принят закон о запрете продажи ГСМ несовершеннолетним

Госсобрание — эл курултай Республики Алтай приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов (ГСМ). Ограничения также распространяются на реализацию легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов, указывается в документе. За принятие инициативы проголосовали 29 депутатов, трое воздержались, еще двое не голосовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В случае нарушения закона предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц вводится штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. или предупреждение, для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 35 тыс. руб. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничения введены для «предупреждения рисков возникновения поджогов объектов и имущества, предотвращения гибели несовершеннолетних и снижения дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди детей».

По словам министра экономического развития региона Сергея Боровикова, в Сибирском федеральном округе участились случаи вовлечения детей мошенниками в противоправные деяния.

Александра Стрелкова