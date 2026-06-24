На Ямале ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявили режим повышенной готовности в лесах из-за сложной лесопожарной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Для оперативного реагирования на возникающие возгорания силы и средства системы предупреждения и ликвидации ЧС перевели в круглосуточный режим работы. Отмечается, что ранее введенный особый противопожарный режим на территории округа продолжает действовать.

Режим повышенной готовности предусматривает запрет на посещение лесов, разведение костров и проведение любых огневых работ. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

По данным департамента гражданской защиты ЯНАО, по состоянию на 08:30 24 июня в регионе действует 8 природных пожаров в Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Приуральском районах. Общая площадь пожаров составляет 2,1 тыс. га. В тушении задействованы 168 человек. За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 13 природных пожаров на площади 1,8 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года на Ямале было зафиксировано 149 природных пожаров на площади 14,6 тыс га.

Полина Бабинцева