«Лаборатория Касперского» выявила новую схему кражи данных через приложения для водителей
Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу, распространяемую под видом приложения для поиска топлива. Она предназначена для устройств на платформе Android, сообщили в компании.
Так называемая программа-стилер собирает документы, фотографии и видео, хранящиеся на смартфоне, рассказали в «Лаборатории Касперского». По ее данным, с середины июня подобные APK-файлы пытались скачать более 1 тыс. пользователей, однако число потенциальных жертв может быть больше.
«На мошеннических ресурсах пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива на заправках по всей стране... Чтобы воспользоваться всеми возможностями ресурса, пользователю предлагают скачать APK-файл для Android. После установки приложение запрашивает доступ к геолокации устройства и файлам пользователя»,— рассказали в компании (цитата по «Интерфаксу»).
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