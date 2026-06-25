Производитель полупроводников Micron в 15 раз увеличил квартальную прибыль

Выручка американского производителя полупроводников Micron в третьем квартале финансового 2026 года (завершился 28 мая) увеличилась на 74%, до $41,5 млрд. Чистая прибыль выросла почти в 15 раз, составив $28,2 млрд.

Рост показателей Micron вызван продолжающимся ИИ-бумом, который способствует спросу на чипы, серверы и другое оборудование для ИИ. Micron — один из основных производителей чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимых для ИИ-систем. Руководство компании ожидает, что дефицит чипов памяти продлится как минимум до 2027 года. Компания также сообщила о заключении 16 крупных долгосрочных контрактов на поставки чипов на общую сумму $22 млрд.

С начала года акции Micron подорожали более чем на 230%, а в мае ее рыночная капитализация впервые преодолела отметку $1 трлн. После публикации отчетности акции компании выросли на внебиржевых торгах на 15,8%.

Яна Рождественская