Рыночная капитализация производителя чипов Micron достигла $1 трлн

Сегодня акции американского производителя полупроводников и других высокотехнологичных компонентов — компании Micron — выросли в цене на 18%. Это произошло после того, как швейцарский инвестбанк UBS повысил свой прогноз по их стоимости из-за сохраняющегося высокого спроса на чипы. Благодаря этому рыночная капитализация Micron впервые в ее истории достигла $1 трлн.

Таким образом, компания вошла в символический «клуб $1 трлн» — публичных компаний с рыночной капитализацией, когда-либо превысившей или находящейся в данный момент на уровне $1 трлн и выше. С учетом Micron число таких компаний во всем мире достигло 16. Лидером этого «клуба» является Nvidia с текущей капитализацией $5,1 трлн. В него также входят американские Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla, тайваньский производитель чипов TSMC, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, южнокорейская Samsung, китайская нефтяная компания Petrochina и др.

По мнению аналитиков, рост показателей Micron вызван продолжающимся ИИ-бумом и, как следствие, спросом на чипы, серверы и другие оборудование для технологий с ИИ. Всего несколько недель назад рыночная капитализация Micron составляла около $700 млрд. С начала года ценные бумаги компании выросли в 2,5 раза.

Евгений Хвостик