ФРС: в случае рецессии потери американских банков превысят $700 млрд

Убытки системообразующих банков США при экономических потрясениях, подобно рецессии, составят $708 млрд. Однако банки смогут справиться с такими потерями. К таким выводам пришли эксперты ФРС США по итогам регулярных стресс-тестов банковской системы страны. Проводить такие стресс-тесты регулятора обязал Конгресс США после финансового кризиса 2008 года.

Согласно гипотетическому сценарию регулятора, все 32 системообразующих банка, проверенных ФРС, показали способность сохранить минимальные требования к достаточности капитала при таких неблагоприятных условиях, как рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и снижение цен на жилье на 30%.

Из общей суммы убытков, которые банки могут понести при рецессии, $200 млрд будут связаны с кредитными картами, $160 млрд — от коммерческих и промышленных кредитов, $75 млрд — от коммерческой недвижимости.

В целом ФРС признала результаты проведенных стресс-тестов банковской системы хорошими. «Сегодняшние результаты подчеркивают прочность банковской системы»,— заявила в своем заявлении заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боуман.

Евгений Хвостик