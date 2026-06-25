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Суд на Урале удовлетворил иск об изъятии 500 млн руб. у свердловских чиновников

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск областной прокуратуры об изъятии в доход государства более 500 млн руб., полученных коррупционным путем, с бывших свердловских чиновников — фигурантов уголовного дела о передаче взятки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ответчиками по иску надзорного ведомства выступали пять юридических лиц и 17 физических лиц. Среди них — бывший замминистра ЖКХ региона Сергей Гайда, экс-мэр Дегтярска Вадим Пильников и его бывший заместитель Виктор Солдатов. На имущество ответчиков наложен арест.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал»

Артем Путилов

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