Башкирия продала часть акций «Башнефти»

Правительство Башкирии продало часть пакета акций ПАО АНК «Башнефть», сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров в интервью «Интерфаксу».

«Мы реализовали с согласия руководства страны небольшой пакет "Башнефти", чтобы направить часть ресурсов в качестве нашего вклада в достижение общей победы страны. Сделка предусматривает возможность обратного выкупа, когда у республики появится такая возможность», — заявил господин Назаров изданию.

Условия и параметры сделки не раскрываются, как и сведения о покупателе.

В конце прошлого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предложило включить 6,36% уставного капитала (или 11,1 млн акций) нефтяной компании в программу приватизации. В апреле власти заявляли, что не намерены приватизировать госпакет, несмотря на ранее озвученные планы.

До продажи части акций республике принадлежали четверть уставного капитала и золотая акция «Башнефти», а более 57,7% компании владела «Роснефть».

Идэль Гумеров