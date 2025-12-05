Правительство Башкирии намерено приватизировать четверть своих акций «Башнефти»

Правительство Башкирии планирует продать часть акций АНК «Башнефть» в рамках приватизации на 2024-2026 годы. Министерство земельных и имущественных отношений республики подготовило соответствующие поправки, сообщает РБК Уфа.

На продажу выставят 11,3 млн акций «Башнефти», что составляет 6,36% уставного капитала компании и четверть пакета, находящегося в собственности республики. В настоящее время Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция, что эквивалентно 44,4 млн ценных бумаг.

Всего в обращении находится 177,6 млн акций «Башнефти», из которых 147,8 млн — обыкновенные, а 29,8 млн — привилегированные. Крупнейшими акционерами компании являются НК «Роснефть», которой принадлежит 57,7% ценных бумаг, и Башкория.

Олег Вахитов