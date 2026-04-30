Мэр Екатеринбурга отправил в отставку главу Орджоникидзевского района

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказался продлевать контракт с Романом Кравченко, который возглавляет администрацию Орджоникидзевского района с 2018 года. По словам источника «Ъ-Урал», 30 апреля является последним рабочим днем чиновника. После временно руководить районом будет Алексей Говоруха, который занимает пост заместителя господина Кравченко. В администрации Екатеринбурга воздержались от комментария кадровых решений «Ъ-Урал» до публикации официальных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роман Кравченко Фото: Пресс-служба думы Екатеринбурга Алексей Говоруха Фото: Сайт администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Следующая фотография 1 / 2 Роман Кравченко Фото: Пресс-служба думы Екатеринбурга Алексей Говоруха Фото: Сайт администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Роман Кравченко был утвержден главой Орджоникидзевского района в ноябре 2018 года, сменив на посту Вячеслава Трапезникова (сейчас.— глава Гильдии строителей Урала). Кандидатуру господина Кравченко тогда предложил на тот момент председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин («Единая Россия»). Ранее, в 1996-1999 годах, Роман Кравченко проходил службу во внутренних войсках МВД Республики Казахстан, с 1999-го — в органах внутренних дел РФ. Перед утверждением главой он руководил отделом полиции №8 УМВД Екатеринбурга.

Василий Алексеев