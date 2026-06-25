При атаке ВСУ на Крым погибли два человека

В селе Денисовка и в Красногвардейском районе Крыма при ночных атаках погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, среди погибших есть ребенок.

Еще два человека пострадали. Подробности об их состоянии не приводятся. «Желаю скорейшего выздоровления раненым. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку»,— написал господин Аксенов.

Минобороны России сообщало о сбитых ночью БПЛА над Крымом, но их число не уточнялось. На этой неделе из-за атак ВСУ большая часть Крыма столкнулась с серьезными проблемами с энергообеспечением.

Подробности — в материале «Ъ» «Севастополю выключили свет».