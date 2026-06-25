На красноярских дорогах установят камеры видеонаблюдения за 1,26 млрд рублей
Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю объявило тендер на оказание услуг по предоставлению информации для контроля за дорожным движением при помощи видеокамер. Стартовая цена контракта установлена в размере 1,26 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля, указывается на портале госзакупок.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит поставить 90 специальных технических средств (СТС), один сервер с ПО для сбора, обработки и хранения информации и др. СТС необходимо установить, в частности, в Красноярске, Канске, Кодинске, Минусинске и т. д.
Первую партию из 45 СТС победителю торгов необходимо поставить до 1 октября 2027 года. Оставшееся оборудование — до 1 мая 2028-го.