В Северо-Курильске превентивно ограничили продажу топлива

МКП Северо-Курильского муниципального округа «Автодор» ввело временные ограничения на продажу топлива в городе, сообщает пресс-служба городской администрации. Меру назвали превентивной.

«В последние дни на АЗС наблюдался необоснованный ажиотаж среди населения по приобретению топлива — горючее приобреталось в явно избыточных объемах»,— указано в сообщении. Администрация подчеркивает, что фактической нехватки топлива в городе нет, все поставки идут «строго по плановому графику».

Лимит на человека временно составит 20 л, залить бензин в канистру будет нельзя. После прибытия на следующей неделе очередной партии горючего на теплоходе «Анатолий Чернеев» лимит увеличат до 30 л. «Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, заправляться умеренно — ровно настолько, сколько необходимо для повседневных нужд»,— заявили в администрации.

Ограничения на продажу топлива на АЗС с начала июня ввели в более чем 20 российских регионах, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко накануне заявил, что дефицита топлива в регионе нет.

Подробнее о ситуации с топливом в России — в материале «Ъ».