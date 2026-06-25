В Северо-Курильске превентивно ограничили продажу топлива
МКП Северо-Курильского муниципального округа «Автодор» ввело временные ограничения на продажу топлива в городе, сообщает пресс-служба городской администрации. Меру назвали превентивной.
«В последние дни на АЗС наблюдался необоснованный ажиотаж среди населения по приобретению топлива — горючее приобреталось в явно избыточных объемах»,— указано в сообщении. Администрация подчеркивает, что фактической нехватки топлива в городе нет, все поставки идут «строго по плановому графику».
Лимит на человека временно составит 20 л, залить бензин в канистру будет нельзя. После прибытия на следующей неделе очередной партии горючего на теплоходе «Анатолий Чернеев» лимит увеличат до 30 л. «Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, заправляться умеренно — ровно настолько, сколько необходимо для повседневных нужд»,— заявили в администрации.
Ограничения на продажу топлива на АЗС с начала июня ввели в более чем 20 российских регионах, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко накануне заявил, что дефицита топлива в регионе нет.
Подробнее о ситуации с топливом в России — в материале «Ъ».
Ограничения на продажу топлива, подобные тем, что введены в Северо-Курильске, распространились в июне 2026 года более чем на 20 российских регионов, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области, а также Севастополь. Эти меры часто называются превентивными и предпринимаются для предотвращения ажиотажного спроса и спекуляций, а также из-за логистических сложностей.
Ситуация на топливном рынке обострилась в конце мая 2026 года из-за сокращения предложения нефтепродуктов, что вызвало рост цен на АЗС и нехватку топлива в ряде регионов. Объемы реализации бензина на бирже в начале июня снизились. Вертикально-интегрированные нефтяные компании направляют ресурс преимущественно на собственные АЗС, из-за чего независимые сети сталкиваются с дефицитом и высокими закупочными ценами. Стоимость бензина на бирже также значительно ниже, чем реальные цены приобретения через посредников. Крупные компании, включая «Татнефть», «Роснефть» и «Лукойл», вводили ограничения на продажу топлива в ряде регионов. Вице-премьер Александр Новак признал, что ситуация с топливом непростая, но контролируемая, и правительство рассматривает различные меры стабилизации, включая временный запрет на экспорт дизельного топлива. Ранее, 31 мая, губернатор Крыма Сергей Аксенов прогнозировал нормализацию ситуации в течение 30 дней, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал 16 июня, что свободную продажу топлива вернут после формирования запасов. В прошлом, в августе 2023 года, нехватка бензина и дизеля была отмечена в Астраханской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Крыму, что связывалось с загруженностью железных дорог, особенно в южных регионах.