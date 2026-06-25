В Хакасии осужденные за превышение власти экс-полицейские обжаловали приговор

Верховный суд Хакасии назначил на 15 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор бывшим сотрудникам республиканского МВД Даниилу Егорову и Дмитрию Лозовому по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре 2023 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции продали своему знакомому за 300 тыс. руб. партию поддельного алкоголя и табака. Контрафактный товар хранился на складе МВД и подлежал, в соответствии с решениями судов, уничтожению.

22 апреля городской суд Абакана признал бывших борцов с коррупцией виновными. Даниилу Егорову он назначил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, Дмитрию Лозовому — на год больше. Обоих лишили офицерских званий.

Не согласившись с приговором, обвиняемые и их адвокаты обжаловали его в апелляционном порядке.

Илья Николаев