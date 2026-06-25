Песков допустил участие Путина в съезде «Единой России»

Президент Владимир Путин может поучаствовать в партийном съезде «Единой России», который состоится 28 июня. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Этого нельзя исключать»,— сказал господин Песков в ответ на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь президента добавил, что ему «ничего не известно» о том, может ли Владимир Путин возглавить общефедеральную часть партийного списка на предстоящих выборах в качестве «паровоза».

28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». Партия в этот день утвердит список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. Источники «Ъ» сообщали, что в общую часть списка может войти мэр Москвы Сергей Собянин, заменив — по одному из сценариев — главу МИДа Сергея Лаврова. Возглавит список, вероятнее всего, председатель партии Дмитрий Медведев. В общефедеральную часть списка также могут попасть военкор ВГТРК Евгений Поддубный и главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.