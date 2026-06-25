Сборная России по футболу U-15 сможет поучаствовать в чемпионате мира
Сборные всех ассоциаций-членов Международной федерации футбола смогут поучаствовать в юношеском чемпионате мира до 15 лет в Азербайджане, сообщает пресс-служба ФИФА. Как уточняет немецкое информагентство DPA, речь идет в том числе о команде России.
Турнир пройдет с 22 по 31 октября 2026 года. «Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года FIFA будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек до 15 лет»,— указано в пресс-релизе.
Формулировка о допуске «всех ассоциаций-членов» предполагает участие сборной России, поскольку российский Футбольный союз входит в ФИФА, пишет DPA. Ранее о возможном допуске всех 211 ассоциаций-членов к соревнованиям сообщал портал The Athletic. Организация «возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики», комментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Российские сборные и клубы были отстранены от участия во всех международных турнирах под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 28 февраля 2022 года. Решение приняли вскоре после начала специальной военной операции.
Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске всех ассоциаций-членов к юношескому чемпионату мира U-15, включая Россию, является частью длительного процесса возвращения российского футбола на международную арену после отстранения в феврале 2022 года. Ранее, в 2023 году, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже допускал российские юношеские сборные в категории U-17 к международным соревнованиям в нейтральном статусе, хотя это решение столкнулось с бойкотом ряда стран и впоследствии было отменено из-за «технической» невозможности его реализации.
ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров после начала специальной военной операции. Российский футбольный союз (РФС) рассматривал возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), но в итоге принял решение остаться в УЕФА, рассчитывая продолжить контакты и вернуть свои команды в европейские турниры. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее выражал надежду на допуск российской сборной к чемпионатам мира, а генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал текущее решение ФИФА как возвращение к принципу «футбол должен находиться вне политики».