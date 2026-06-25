Сборная России по футболу U-15 сможет поучаствовать в чемпионате мира

Сборные всех ассоциаций-членов Международной федерации футбола смогут поучаствовать в юношеском чемпионате мира до 15 лет в Азербайджане, сообщает пресс-служба ФИФА. Как уточняет немецкое информагентство DPA, речь идет в том числе о команде России.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября 2026 года. «Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года FIFA будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях — с командами юношей и девушек до 15 лет»,— указано в пресс-релизе.

Формулировка о допуске «всех ассоциаций-членов» предполагает участие сборной России, поскольку российский Футбольный союз входит в ФИФА, пишет DPA. Ранее о возможном допуске всех 211 ассоциаций-членов к соревнованиям сообщал портал The Athletic. Организация «возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики», комментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия во всех международных турнирах под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 28 февраля 2022 года. Решение приняли вскоре после начала специальной военной операции.