США с помощью ИИ разработали летательный аппарат для ядерного арсенала

США разработали летательный аппарат Aires Tide для ядерного арсенала. При его создании применяли технологии искусственного интеллекта, суперкомпьютеры и 3D-печать. В мае прошли два успешных испытания аппарата, рассказали в пресс-службе Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) при американском Минэнерго.

11-футовый прибор Aires Tide измеряет тепловые и вибрационные воздействия, которые испытывает ядерное оружие во время полета к цели.

В ведомстве назвали Aires Tide аппаратом, способным ускорить разработку решений в области национальной безопасности. Кроме того, создание продукта обходится в 15 раз дешевле, чем при традиционном производстве, уточнили в NNSA.

Aires Tide испытывали дважды на полигоне армии США Dugway в Юте, сбрасывая аппарат с высоты 32 тыс. футов. «Данные летных испытаний будут использованы для оптимизации будущих систем, разработанных с использованием той же модели проектирования и производства»,— пояснили в NNSA.

С разработки Aires Tide началась реализация указа президента США Дональда Трампа по созданию сети суперкомпьютеров на основе ИИ (миссия Genesis). NNSA использовала Genesis для проектирования и демонстрации аппарата.

Накануне шеф Пентагона Пит Хегсет отчитывался об успешном испытании ПРО «Золотой купол». Проект предполагает создание многоуровневой системы защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также развитие космического эшелона перехвата. Проект оценивается в сумму от $185 млрд до $1,2 трлн.

Подробности — в материале «Ъ» «Купол прошел первый тест».