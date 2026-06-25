В тушении томских пожаров участвуют специалисты из шести регионов

К устранению лесных пожаров на территории Томской области привлечены 190 парашютистов и десантников из Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Омской, Новосибирской, Кировской и Архангельской областей. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Авиалесоохрана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным областного департамента лесного хозяйства, на данный момент в регионе действуют 53 лесных пожара. За минувшие сутки пожарные ликвидировали шесть возгораний в Александровском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском и Парабельском лесничествах.

За прошлые сутки на тушение пожаров привлечены более 540 человек, задействовано 70 единиц наземной техники. С 13 по 23 июня в Томской области были ликвидированы 60 лесных пожаров.

Александра Стрелкова