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Мурал Международного фестиваля молодежи выберут голосованием из работ свердловчан

В Свердловской области стартовало народное голосование за лучший эскиз мурала Международного фестиваля молодежи 2026 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Талисман Международного фестиваля молодежи соболенок

Талисман Международного фестиваля молодежи соболенок

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Талисман Международного фестиваля молодежи соболенок

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

На выбор представлены 25 работ, созданных молодыми жителями области в возрасте от 14 до 35 лет. Участники конкурса направляли свои предложения по визуальной концепции в виде текстов и рисунков. Лучшие идеи доработали профессиональные художники при участии партнера проекта — фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Очные презентации работ пройдут 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Окончательное решение примет экспертное жюри с учетом мнения жителей региона.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября — событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран. Символом фестиваля станет соболенок, его имя тоже выберут на голосовании из предложенных жителями вариантов.

Анна Капустина

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