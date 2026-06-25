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Красноярский «Енисей» взял лучшего по числу эйсов волейболиста Суперлиги

Ряды волейбольного «Енисея» пополнил российский связующий Слави Костадинов. О подписании контракта сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Игрок известен тем, что в сезоне 2025/2026 в составе сургутской «Газпром-Югры» стал лучшим в российской Суперлиге по числу очков, набранных эйсами, — 78. «Такое количество подач навылет позволило ему стать рекордсменом по эйсам за последние 15 лет!»,— отмечается в сообщении «Енисея».

Слави Костадинов является воспитанником школы новосибирского «Локомотива». Он уже выступал за значительную часть клубов Суперлиги («Газпром-Югра», «Нова», «Кузбасс», петербургский «Зенит», «Урал»).

Валерий Лавский

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