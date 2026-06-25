Сборная ЮАР сделала сон былью

На чемпионате мира по футболу состоялись заключительные матчи в группе А. Сборная Мексики, досрочно вышедшая в play-off с первого места, разгромила покидающих турнир чехов 3:0. А вот вторая игра закончилась сенсационной победой команды ЮАР над южнокорейцами — 1:0. В итоге она заняла второе место с четырьмя очками и добилась исторического успеха, впервые пробившись на мировых форумах в play-off. Уже известен даже ее соперник по 1/16 финала — это сборная Канады.

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В группе А, несмотря на то что сборная Мексики уже застолбила за собой первое место, победив южноафриканцев и южнокорейцев, ситуация перед заключительным туром была довольно запутанная. Никто не потерял шансов на выход в play-off, причем на кону стояли две путевки, в том числе с третьей позиции, исходя из того, что четыре очка на групповом этапе считаются проходными. Хотя на бумаге все выглядело так, что сборная Республики Корея должна обыгрывать команду ЮАР и занимать второе место, а судьба чехов зависела от благосклонности хозяев турнира — точнее, от того, насколько серьезно мексиканцы отнесутся к ничего не значившему для них матчу.

Сложно было представить, что южнокорейцы, ведомые Сон Хын Мином, звездившим в «Тоттенхеме», Ким Мин Джэ из «Баварии» и Ли Кан Ином из «Пари Сен-Жермен», каким-то образом не одолеют заметно уступавших им в классе южноафриканцев. На крайний случай подопечных Хон Мён Бо устраивала и ничья. Впрочем, вместо Сон Хын Мина вышел О Хён Гю, и его капитанская повязка досталась Ким Мин Джэ, который мог забить уже в дебюте с углового. В том эпизоде голкипера сборной ЮАР Ронвена Уильямса выручил защитник Обри Модиба, а потом ему просто повезло, что мяч после удара Ли Кан Ина просвистел рядом со штангой.

Однако и команда бельгийского специалиста Хуго Броса показала зубы, едва не укусив соперника в контратаке, когда к воротам Ким Сынгю рвался нападающий Тапело Масеко. И уж совсем убойный момент запорол Эвиденс Макгопа. Не исключено, что он находился в офсайде, тем не менее трудно сказать, что помешало ему попасть в сетку, а не в лежавшего на газоне вратаря, который только что отразил мощный удар Таленте Мбаты. Потом на VAR бы уже разобрались, было у него положение «вне игры» или нет. Вообще в первом тайме южноафриканцы смотрелись ничуть не хуже, а зачастую и интереснее южнокорейцев, которые после агрессивного начала встали и сами оказались вне игры. В футболе за такое нередко наказывают.

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Во втором тайме появился Сон Хын Мин, и все равно проблемы в атаке никуда не делись. О Хён Гю неплохо пробил головой, но Уильямс выловил мяч, а вот его коллега по вратарскому цеху Ким Сынгю на 63-й минуте не справился с ударом Масеко в нижний угол. Нападающий кипрского АЕЛ своей активностью и настырностью заслужил этот гол, как и вся сборная ЮАР, которая постепенно раскочегарилась по ходу турнира. Несмотря на то, что в режиме реального времени она опережала южнокорейцев, те ничего не могли с ней поделать. Трудно вспомнить даже по-настоящему опасные моменты у ворот Уильямса. Южноафриканцы сохранили минимальное преимущество и с четырьмя очками сенсационно стали вторыми в группе А. Это означало, что впервые в своей истории они пробились в play-off чемпионата мира. Такой сказочной развязки группового этапа не ожидал даже их многоопытный тренер Брос, упавший от счастья после финального свистка на колени. Что касается южнокорейской команды, то теоретически она еще может выйти в 1/16 финала с третьего места и с тремя очками.

В параллельном матче сборной Чехии нужна была победа, но и хозяева знаменитого стадиона «Ацтека» не хотели катать вату перед своими болельщиками. В принципе ожидалось, что мексиканцы выставят на игру, которая имела для них больше тренировочный характер, второй состав. Их наставник Хавьер Агирре действительно внес кадровые изменения, но не настолько кардинальные. В частности, снова вернулся в основу отбывший дисквалификацию после удаления в стартовом матче центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес. А вот хавбек московского «Динамо» Луис Чавес опять остался в запасе.

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Любопытно, что главный тренер чехов Мирослав Коубек в самый ответственный момент посадил на лавку лучшего футболиста команды — нападающего немецкого «Байера» Патрика Шика. Правда, и с ним в предыдущих встречах она играла без шика, но все-таки решение 74-летнего специалиста удивило. На острие атаки он выпустил Адама Гложека из немецкого «Хоффенхайма», который тоже не блистал. Острота исходила разве что от Дениса Вишинского.

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В первом тайме ничего примечательного не произошло, и нулевая ничья вполне соответствовала содержанию матча. А после перерыва чехи взяли и за шесть минут пропустили два гола. Сначала крайний защитник Матео Чавес продемонстрировал, что владеет и атакующими навыками, на скорости обыграл оппонента один в один и уверенно разобрался с голкипером Матеем Коваржем. А вскоре и другой защитник хозяев Хорхе Санчес совершил рейд в чужую штрафную площадь. Коварж вроде остановил его, но Томаш Голеш не сумел вынести мяч, который отскочил к Хулиану Киньонесу прямо под воротами. Чехи поняли, что им пора домой, а Агирре произвел символическую замену вратаря, чтобы заиграть 40-летнего Гильермо Очоа на шестом в его карьере чемпионате мира. Более того, легенда мексиканского футбола поучаствовал в атаке, которая привела к третьему голу в исполнении Альваро Фидальго.

Александр Ильин