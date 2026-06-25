Гендиректор завода «Искра» получил мандат депутата новосибирского заксобрания
Законодательное собрание Новосибирской области передало мандат депутата Владимира Ворожцова, в мае досрочно сложившего полномочия. Сессия, принявшая кадровое решение, проходит 25 июня.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Господин Ворожцов был избран депутатом в 2025 году по списку кандидатов Партии пенсионеров. Мандат передан Сергею Кондратьеву, также входившему в партсписок. С 2017 года он занимает пост гендиректора АО «Механический завод “Искра”».
Фракция Партии пенсионеров в заксобрании насчитывает двух депутатов.