Сборная Чехии проиграла мексиканцам и вылетела из ЧМ по футболу

Сборная Мексики со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Чехия, которая по итогам трех матчей набрала одно очко, лишилась выхода в play-off и завершила участие в ЧМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Мексики после победы над Чехией

Фото: Annegret Hilse / Reuters Сборная Мексики после победы над Чехией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Матч прошел на стадионе в Мехико. Мячи забили Матео Чавес (55-я минута), Хулиан Киньонес (61-я) и Альваро Фидальго (90+4). На 78-й минуте на замену вышел 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. Он стал первым голкипером в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Сборные Мексики и Чехии вместе с ЮАР и Южной Кореей играют в группе A. Футболисты из Мексики выиграли все три матча и заняли первое место в группе с девятью очками.