Сборная Чехии проиграла мексиканцам и вылетела из ЧМ по футболу
Сборная Мексики со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Чехия, которая по итогам трех матчей набрала одно очко, лишилась выхода в play-off и завершила участие в ЧМ.
Сборная Мексики после победы над Чехией
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Матч прошел на стадионе в Мехико. Мячи забили Матео Чавес (55-я минута), Хулиан Киньонес (61-я) и Альваро Фидальго (90+4). На 78-й минуте на замену вышел 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. Он стал первым голкипером в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
Сборные Мексики и Чехии вместе с ЮАР и Южной Кореей играют в группе A. Футболисты из Мексики выиграли все три матча и заняли первое место в группе с девятью очками.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором сборная Чехии завершила свое участие, проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. Это первый турнир, в котором участвуют 48 сборных вместо привычных 32, что повлекло за собой изменение формата. Теперь команды делятся на 12 групп, из которых в плей-офф (1/16 финала) выходят по две сильнейшие, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Это нововведение призвано расширить географию футбола, но также приводит к возникновению «поляризованных» групп с двумя явными лидерами и двумя явными аутсайдерами, что фактически исключает возможность «групп смерти» и размывает общий уровень соревнований.
Мексика, являющаяся одной из стран-хозяек турнира, автоматически получила право на участие. Мексиканская сборная проводит матчи группового этапа, в частности, на легендарном стадионе Azteca в Мехико. Этот стадион уже в третий раз принимает матчи чемпионата мира, ранее это были турниры 1970 и 1986 годов. Автоматическое попадание в плей-офф с первого места в группе A означает, что сборная Мексики проведет первые две стадии плей-офф именно в Мехико, на своем главном стадионе, что создает для нее сверхкомфортные условия, учитывая большой размах турнира по всему континенту.