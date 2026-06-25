Сборная ЮАР обыграла команду Южной Кореи и впервые вышла в play-off ЧМ по футболу

Сборная ЮАР со счетом 1:0 обыграла команду Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Команда ЮАР по итогам трех матчей набрала четыре очка и впервые вышла 1/16 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты ЮАР празднуют выход в play-off

Фото: Dolores Ochoa / AP, AP Футболисты ЮАР празднуют выход в play-off

Фото: Dolores Ochoa / AP, AP

Встреча проходила в мексиканском городе Монтеррей. Мяч на 63-й минуте забил Тапело Масеко.

Сборные ЮАР и Южной Кореи входят в группу А вместе с командами Мексики и Чехии. Южная Корея по итогам трех матчей занимает третье место в группе с тремя очками. Выйдет ли сборная в 1/16 финала, станет известно после завершения других групповых матчей. Для попадания в play-off она должна остаться в восьмерке лучших сборных из 12 команд, занявших в группе третье место.