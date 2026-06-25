Хозяева положения

Перечень сборных, гарантировавших себе участие в play-off североамериканского чемпионата мира по футболу, пополнился еще двумя. Первое место в группе B заняла швейцарская. На второй строчке финишировала канадская, ранее групповой этап мировых первенств не преодолевавшая. Правда, швейцарцам она в заключительном туре уступила — 1:2 — и утратила таким образом преимущество домашней площадки. С большой долей вероятности к ним присоединится команда Боснии и Герцеговины. После победы над катарцами со счетом 3:1 ее показатели выглядят достаточно убедительными для продвижения в кубковую стадию через рейтинг сборных, занявших в своих квартетах третьи места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

Развязка в борьбе за play-off в группе B чемпионата мира напряженной быть не обещала. И первые таймы обеих встреч будто бы подтверждали опасения. Было скучновато.

В том матче, где сборной Боснии и Герцеговины противостояла команда Катара, все было предсказуемо. Или почти предсказуемо. Более классная команда, очутившись в положении, когда ей нужна только победа, устремилась вперед.

Боснийцы, владевшие преимуществом большую часть первого тайма, полагались в основном на дальние удары. Сначала из-за пределов штрафной примерялись Иван Шуньич и Иван Башич. А чуть позже классный выстрел издали удался 18-летнему Кериму Алайбеговичу. Прежде чем послать мяч в верхний угол тинейджер не поднимая головы обыграл двух противников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Катара Махмуд Абунада и защитник сборной Катара Султан аль-Брейк

Фото: Steven Bisig / Reuters Вратарь сборной Катара Махмуд Абунада и защитник сборной Катара Султан аль-Брейк

Фото: Steven Bisig / Reuters

Следом случился второй гол в ворота катарской сборной. Это был нехитрый наскок. Подача в район линии вратарской нашла боснийского лидера Эдина Джеко. 40-летний форвард то ли бил, то ли простреливал вдоль лицевой. Мяч оказался в сетке рикошетом от катарских защитника Султана аль-Брейка и голкипера Махмуда Абунады. Именно имя последнего и появилось в протоколе — как ни удивительно, для катарской сборной это третий автогол на нынешнем чемпионате мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Катара Хасан аль-Хайдос (справа)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Нападающий сборной Катара Хасан аль-Хайдос (справа)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Еще через пару минут счет мог стать крупным, но Джеко, выбежав в ноль, влепил мяч в штангу. И полной неожиданностью стал перелом, который наступил в игре на излете первой половины. Сначала команда Катара один мяч усилиями Хасана аль-Хайдоса отыграла, а уже в компенсированное время Педру Мигел был близок к тому чтобы восстановить паритет, но поразил стойку.

В другом матче — где одной из сборных-хозяек, канадской, противостояла команда Швейцарии — тоже обходилось без сюрпризов. Ничья гарантировала обеим место в топ-2 квартета. На ничью команды, как представлялось, были согласны. Не лезли на рожон. Чуть предпочтительнее смотрелись швейцарцы, у которых излучал энергию, например, Жоан Манзамби. Но решающим перевесом европейская сборная не владела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас (справа)

Фото: Albert Gea / Reuters Полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас (справа)

Фото: Albert Gea / Reuters

В чрезвычайно увлекательный матч канадцев и швейцарцев превратился в начале второго тайма. Сделало его таким какое-то чудовищное затмение, нашедшее на хозяев. Едва команды вернулись на поле, счет открыл Рубен Варгас. Он завершил атаку, по ходу которой у швейцарцев прошли две наивные передачи. Такие должен прерывать любой приличный оппонент.

А чуть позже третий мяч на турнире забил Жоан Манзамби. Правда, хвалить 20-летнего полузащитника, строго говоря, было не за что. Ну да, поддержал отрыв Брееля Эмболо, но пробил-то плохо. Простой удар подмышкой пропустил Максим Крепо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби (второй справа)

Фото: Albert Gea / Reuters Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби (второй справа)

Фото: Albert Gea / Reuters

Канадцы от этих пощечин спустя некоторое время оправились. Вспомнили, видимо, что кое-что, а именно преимущество домашней площадки в play-off, в этом матче на кону стоит. Когда до конца оставалась четверть часа они провели классную атаку с ходу. Нейтан Салиба здорово укротил мяч и отправил его на набегавшего Промиса Дэвида. Тот замкнул передачу в полете. Затем неплохой шанс был у Тани Олувасейи. А за шесть добавленных ко второму тайму минут сборная Канады навалилась и создала еще несколько моментов. Но безуспешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Канады Промис Дэвид

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Нападающий сборной Канады Промис Дэвид

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Счет 2:1 в пользу сборной Швейцарии до финального свистка устоял. Таким образом, набрав семь очков, она заняла первое место в группе B. Второе место и гарантированная путевка в play-off досталась канадцам, скопившим четыре балла. Для них это историческое достижение: до 2026 года сборная Канады не только не выходила из группы на чемпионатах мира, но и вообще не набирала на них очков. Правда, упустив лидерство в квартете, они упустили и возможность продолжить турнир дома. Матч 1/16 финала канадцы проведут не в Ванкувере, а в пригороде Лос-Анджелеса.

Четыре очка набрали и боснийцы, после перерыва здорово сдерживавшие катарскую команду, а под занавес матча увеличившие отрыв благодаря голу Эрмина Махмича. Они финишировали на третьей строчке в группе B из-за худшей, чем у канадцев, разницы забитых и пропущенных мячей («минус-1» против «плюс-5»). Впрочем, и этого сборной Боснии и Герцеговины должно хватить, чтобы протиснуться в кубковую стадию.

Роман Левищев