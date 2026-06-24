Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законодательную инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынская газета Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Документ считается автоматически утвержденным в связи с истечением 45-дневного срока рассмотрения, предусмотренного конституцией, без обсуждения и голосования. Теперь инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение.

Инициативу выдвинула оппозиционная партия SOS Romania. Она предусматривает поддержку мирного изменения границ и начало переговоров с властями Молдавии. В случае принятия закона власти Румынии должны уведомить Молдову, США, НАТО, ООН, Евросоюз и другие международные структуры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. В Кишиневе также допускали интеграцию в ЕС без Приднестровья. В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — лишь 29%.