Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией
Нижняя палата парламента Румынии одобрила законодательную инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынская газета Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро.
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
Документ считается автоматически утвержденным в связи с истечением 45-дневного срока рассмотрения, предусмотренного конституцией, без обсуждения и голосования. Теперь инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение.
Инициативу выдвинула оппозиционная партия SOS Romania. Она предусматривает поддержку мирного изменения границ и начало переговоров с властями Молдавии. В случае принятия закона власти Румынии должны уведомить Молдову, США, НАТО, ООН, Евросоюз и другие международные структуры.
Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. В Кишиневе также допускали интеграцию в ЕС без Приднестровья. В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — лишь 29%.
Идея объединения Молдавии и Румынии, известная как унионизм, поддерживается некоторыми молдавскими и румынскими политиками, но большинство граждан Молдавии выступают против такой инициативы. Так, в декабре 2025 года опрос показал, что 54% молдаван против унионизма, а 29% — за. В феврале 2024 года против выступали 50% опрошенных.
Президент Румынии Никушор Дан ранее заявлял, что Бухарест уважает волю граждан Молдавии и не будет настаивать на референдуме об объединении, пока молдавское население его не поддерживает. Однако он подчеркивал, что Румыния поддерживает стремление Молдавии вступить в Евросоюз, считая это более реалистичной целью. Глава МИД Молдавии Михай Попшой, поддерживающий идею объединения, также отмечал, что стратегическим приоритетом Молдавии остается европейская интеграция.
Власти Молдавии активно продвигают евроинтеграцию страны, и в октябре 2024 года запланирован референдум о вступлении в Евросоюз, который должен пройти одновременно с президентскими выборами. Если референдум будет одобрен, в Конституцию Молдавии будет добавлена статья «Европейская интеграция». В апреле 2024 года Конституционный суд Молдавии одобрил проведение референдума, а оппозиция заявила о намерении оспаривать его итоги.