Чем известен Николай Бондаренко

Руководитель экспертного совета при ЦК партии, блогер-миллионник из Саратова Николай Бондаренко возглавит территориальную группу Удмуртии и Пермского края на выборах в Госдуму. Такое решение было принято на съезде КПРФ в прошедшие выходные. Подробности его биографии — в справке «Ъ-Удмуртия».

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Николай Бондаренко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Николай Бондаренко родился в Саратове 3 июня 1985 года. В 2007 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2010 года являлся директором ООО «ХимИнвест», руководил местной управляющей компанией «Красная». В КПРФ Николай Бондаренко вступил в 2009 году. В марте 2011 года был избран депутатом Саратовской гордумы. В сентябре 2017 года стал депутатом Саратовской облдумы.

С 2018 года он ведет YouTube-канал «Дневник депутата» (2 млн подписчиков на данный момент). Николай Бондаренко известен по оппозиционным высказываниями в отношении партии «Единой России». В частности, выступал с критикой пенсионной реформы: на заседании Саратовской облдумы в июле 2018 года он назвал членов федерального правительства «жуликами, которых надо привлечь к ответственности». Из-за резких заявлений депутата спикер регионального парламента Иван Кузьмин попросил проверить слова товарища Бондаренко на наличие в них признаков экстремизма. Коммунист был вызван в СУ СКР по Саратовской области. В итоге уголовное дело возбуждено не было. 1 октября 2018 года Николая Бондаренко задержали из-за митинга против пенсионной реформы (прошел 22 сентября). Его привлекли за организацию публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 25 тыс. руб.

Дополнительную известность Николай Бондаренко получил осенью 2018 года из-за спора с бывшим министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, публично заявившей, что человек может прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц. Тогда Николай Бондаренко сел на «министерскую диету» и похудел за месяц на 7,4 кг.

В марте 2020 года товарищ Бондаренко был выдвинут фракцией КПРФ в качестве кандидата в члены Совета Федерации от Саратовской области после досрочного прекращения полномочий Людмилы Боковой. Избран он не был, поскольку получил шесть голосов из 21 необходимого.

16 июня 2020 года Николай Бондаренко подрался с единороссом Дмитрием Чернышевским (признан в РФ иноагентом) в ходе заседания облдумы. Конфликт произошел на фоне взаимных оскорблений. Через несколько дней депутат Бондаренко написал заявление в местное СУ СКР. Уголовного дела возбуждено не было.

В ноябре 2020 года глава города Шиханы в Саратовской области Андрей Татаринов запретил въезд в населенный пункт Николаю Бондаренко после того, как коммунист в ходе заседания облдумы назвал «предателем» единоросса и Героя России Александра Янкловича. По той же причине Саратовский облсовет ветеранов направлял обращение к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой исключить его из партии и лишить депутатского мандата.

В январе 2021 года коммуниста Бондаренко задержали в Саратове на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В итоге его оштрафовали на 20 тыс. руб. (ст. 20.2 КоАП). В июле, во время выдвижения Николая Бондаренко кандидатом на выборах в Госдуму, политиком интересовались в МВД. Он рассказывал “Ъ”, что в полиции ему напомнили о распространении в соцсетях экстремистского материала «Манифест Единой России» (видеоролик Алексея Навального признан экстремистским решением Кировского суда Новосибирска в 2013 году).

Через месяц другой кандидат в Госдуму Дмитрий Архипов (партия «Коммунисты России») через суд требовал отменить регистрацию Николая Бондаренко на сентябрьских выборах из-за подозрений в поддержке экстремистских организаций. Позднее Дмитрий Архипов отказался от иска. По итогу выборов в 2021 году Николай Бондаренко проиграл кандидату от «Единой России» Андрею Воробьеву.

В ноябре 2021 года Николая Бондаренко задержали и оштрафовали на 1 тыс. руб. по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Его привлекли за оскорбление 17 сентября председателя УИК №64 Татьяны Горбань во время голосования на выборах в Госдуму.

В январе—феврале 2022 года Николая Бондаренко дважды оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). В одном случае поводом стала протестная акция в сентябре 2021 года, посвященная итогам выборов в Госдуму, во втором — митинг возле здания облдумы в декабре 2021 года из-за недовольства системой QR-кодов в транспорте и в общественных местах. Тогда коммунист появился на внеочередном заседании парламента в костюме заключенного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бондаренко на заседании облдумы в декабре 2021 года

Фото: Пресс-служба саратовского отделения КПРФ Николай Бондаренко на заседании облдумы в декабре 2021 года

Фото: Пресс-служба саратовского отделения КПРФ

Николая Бондаренко лишили мандата депутата Саратовской облдумы в феврале 2022 года. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году он, в частности, не указал часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В июне 2024 года «Дзен» ограничил доступ к странице Николая Бондаренко.

В ноябре 2025 года Николай Бондаренко возглавил экспертный совет при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и развитию каналов коммуникаций. 20 июня 2026 года на XIX Съезде партии было принято решение о выдвижении политика по территориальной группе Удмуртии и Пермского края.

Владислав Галичанин