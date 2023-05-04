Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика Николая Бондаренко

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций добилась блокировки сайта бывшего депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко («КПРФ»). Решение Заводского суда Саратова вступило в силу.

В опубликованном в картотеке дел инстанции документе указано, что с просьбой заблокировать ресурс в Роскомнадзор обратились сотрудники Федеральной службы безопасности РФ: «В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что Бондаренко Н. Н. является владельцем сайта bondarenkoblog. ru. Сайт представляет собой блог Бондаренко Н. Н. с наименованием «Дневник Депутата». В документе уточняют: под размещенными на ресурсе статьями есть форма для комментирования: «что означает, что Бондаренко Н. Н. является организатором распространения информации в сети «Интернет».

В Роскомнадзоре объясняют: попавшие в реестр ОРИ ресурсы обязаны хранить информацию о переписках пользователей «в течение шести месяцев с момента окончания осуществления действий, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ».

Решение о блокировке 9 декабря 2022 года вынесла судья Елена Борисова. Теперь регистратор доменных имен прекратил хостинг сайта.

Николай Бондаренко рассказал «Ъ», что ранее со стороны Росомнадзора в его адрес поступали требования внести сайт в реестр ОРИ и передавать данные пользователей: «Я отвечал отказом. Позже они обратились в суд, где представитель РКН потребовал заблокировать часть моих интернет-ресурсов. На заседании они не скрывали, что дело завели после обращения ФСБ».

Господин Бондаренко уточнил, что изначально речь шла только о сайте «Дневник депутата», но в решении районного суда использовали более широкое понятие «Интернет-ресурсы». После обнаружения неточности экс-депутат обратился в Саратовский областной суд, где вердикт нижестоящей инстанции оставили в силе, но формулировку в документе исправили.

Дарья Васенина