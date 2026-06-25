«Арнест ЮниРусь» выкупила права на бренд шампуней Timotei
Компания «Арнест ЮниРусь», бывшая российская структура Unilever, приобрела права на бренд средств личной гигиены Timotei у американского инвестфонда Yellow Wood Partners. Сделка охватывает территорию России, а также стран СНГ, Грузии, Молдавии и Монголии.
Сумма сделки, по данным источников «Ъ», близких к компании, могла составить от 300 до 500 млн руб. В «Арнест ЮниРусь» уже начали обновлять ассортимент и упаковку продукции, первые новые линейки появились в магазинах в начале июня.
Бренд Timotei был запущен Unilever в 1975 году в Швеции, а в России появился в 1990-х. В 2021 году права на него вместе с другими непрофильными активами перешли в компанию Elida Beauty, которую Unilever продала фонду Yellow Wood Partners в конце 2023 года.
Когда осенью 2024 года российские активы Unilever приобрела группа «Арнест», Timotei не вошел в сделку, так как уже принадлежал третьей стороне. Однако в «Арнест ЮниРусь» решили, что бренд все еще достаточно популярен в России, и добились права на его развитие
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Перезапуск на чистую голову».
Приобретение прав на бренд Timotei компанией «Арнест ЮниРусь» является частью более широкой тенденции по переходу активов иностранных компаний в руки российских владельцев. После ухода многих зарубежных организаций с российского рынка, их активы, включая бренды и производственные мощности, приобретаются местными игроками. Например, группа «Арнест» приобрела российские и белорусские подразделения Unilever в октябре 2024 года, в результате чего «Арнест ЮниРусь» получила контроль над широким портфелем известных марок, а также производственными площадками в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле и Омске.
Подобные сделки способствуют усилению позиций российских компаний на внутреннем рынке. Так, в июне 2026 года гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова сообщила о приобретении российских активов Avon, что позволило компании выйти на рынок парфюмерии. Кроме того, «Арнест ЮниРусь» активно развивает собственные продуктовые линейки и партнерства, например, в сегменте профессиональной косметики для волос совместно с основателем Академии парикмахерского искусства Владимиром Сарбашевым. В целом, на российском потребительском рынке наблюдается рост доли российских брендов, а также увеличение лояльности потребителей к отечественной продукции.