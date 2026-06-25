«Арнест ЮниРусь» выкупила права на бренд шампуней Timotei

Компания «Арнест ЮниРусь», бывшая российская структура Unilever, приобрела права на бренд средств личной гигиены Timotei у американского инвестфонда Yellow Wood Partners. Сделка охватывает территорию России, а также стран СНГ, Грузии, Молдавии и Монголии.

Сумма сделки, по данным источников «Ъ», близких к компании, могла составить от 300 до 500 млн руб. В «Арнест ЮниРусь» уже начали обновлять ассортимент и упаковку продукции, первые новые линейки появились в магазинах в начале июня.

Бренд Timotei был запущен Unilever в 1975 году в Швеции, а в России появился в 1990-х. В 2021 году права на него вместе с другими непрофильными активами перешли в компанию Elida Beauty, которую Unilever продала фонду Yellow Wood Partners в конце 2023 года.

Когда осенью 2024 года российские активы Unilever приобрела группа «Арнест», Timotei не вошел в сделку, так как уже принадлежал третьей стороне. Однако в «Арнест ЮниРусь» решили, что бренд все еще достаточно популярен в России, и добились права на его развитие

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Перезапуск на чистую голову».